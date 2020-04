Interview mit Bürgermeister Georg Els: „Wenn man die Menschen nicht mag, geht es schief“

Nach 24 Jahren an der Spitze der Gemeinde Forstern ist für Bürgermeister Georg Els (61, AWG) am 1. Mai Schluss. Wir sprachen mit ihm über schöne Erlebnisse und Niederlagen, die Corona-Krise, politisches Engagement und darüber, wie sein Leben in „Bürgermeisterrente“ aussehen wird.

Herr Els, wie haben Sie die letzten Wochen als Bürgermeister verbracht?

Ich habe meine letzten Sitzungen vorbereitet, die des Gemeinderats und die des Schulverbands. Ende April wird es noch eine weitere Sitzung geben, in der die ausscheidenden Gemeinderäte verabschiedet werden. Das gehört sich einfach nach einer Amtsperiode, auch in Corona-Zeiten.

Apropos: Wie gehen Sie im Rathaus mit der Krise um?

Anfangs war es ein gewisser Schock, und ich fühlte mich bei Handlungsanweisungen auch vom Gemeindetag ein Stück weit im Stich gelassen. Letztlich haben wir uns an der Regierung von Oberbayern orientiert, wie sie ihre Verwaltung organisiert. In jedem Zimmer sitzt jetzt nur noch eine Person, gegebenenfalls abwechslend. Besprechungen im kleinen Kreis finden im Sitzungssaal statt, bei größeren gehen wir in der Turnhalle. Wir können nicht hergehen und alles einfach im Wege der dringlichen Anordnung machen. Die Souveränität, das Mitspracherecht der Gemeinderäte – das sind Rechte, die wir uns erkämpft haben. Das können wir nicht alles auf dem Altar des Corona-Virus’ opfern. Diese Rechte müssen gelebt werden – dann halt anders als bisher, mit Sitzungen in der Turnhalle. Bis Mai einfach nichts mehr zu tun, das ist nicht unser Leben. Deswegen machen wir ganz normal weiter, nur eben mit Abstand und Sicherheitsmaßnahmen oder telefonisch.

Wie hätten Sie Ihre letzten Tage als Bürgermeister lieber verbracht?

Wir Bürgermeister hatten eigentlich von 20. bis 26. April eine Fahrt nach Sizilien geplant. Jetzt sind wir eben daheim.

Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister erinnern?

Die ersten Stunden im Amt vergisst wohl kein Politiker. Das war am 1. Mai 1996, vormittags fand die Amtseinführung im alten Sitzungssaal des Rathauses statt. Das weiß ich noch sehr gut, mein Schwiegervater und Amtsvorgänger war dabei und hatte unseren Sohn auf dem Arm, der damals fünf Jahre alt war. Nachmittags haben wir in Forstern den Maibaum aufgestellt, und ich hielt meine erste offizielle kurze Rede.

Damals war Ihr Sohn Georg als Kind mit dabei, jetzt wurde er selbst zum Gemeinderat gewählt.

Unser Sohn wird heuer 30 Jahre alt und ist jetzt selbst im Gemeinderat. Da haben wir den Generationswechsel ja hinbekommen. Man ist immer stolz auf seine Kinder, wenn sie einen Weg einschlagen, den schon die Eltern gegangen sind. Aber Georg geht als Jurist im öffentlichen Dienst auch in die Richtung seiner Mutter. Jetzt will er sich für seine Heimat engagieren, das freut mich natürlich. Wenn man mit Eltern und Großeltern aufwächst, die politisch engagiert sind, dann ist man da in gewisser Weise geimpft.

Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie Ihr letzter Arbeitstag im Rathaus aussehen könnte?

Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Der letzte Arbeitstag ist ein Donnerstag, also werde ich wohl bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde anbieten – in Zeiten von Corona nur telefonisch – und mich danach von den Mitarbeitern im Rathaus verabschieden.

Und wie wird Ihr erster Tag in „Bürgermeisterrente“ aussehen?

Das ist der 1. Mai, da wäre eigentlich der Maibaum in Karlsdorf aufgestellt worden. Doch jetzt gilt die Ausgangsbeschränkung. Arbeiten kann man an dem gesetzlichen Feiertag auch nicht, also werde ich daheim sein.

Mit dem Anschluss an den Wasserzweckverband Forst Nord und dem Bau des Feuerwehrhauses konnten Sie zwei große Projekte in Ihrer Amtszeit abschließen. Was hätten Sie noch gerne zu Ende gebracht?

Es wird nie so sein, dass ein Bürgermeister aufhört und sagt, jetzt haben wir alles abgeschlossen. Der Anschluss an den Wasserzweckverband der Bau des Feuerwehrhauses sind auf jeden Fall zwei große Projekte. Aber wir haben auch die Generalsanierung des Kindergartens Regenbogen abgeschlossen, der offizielle Festakt musste leider abgesagt werden. Es konnte auch der Rohbau für den Kindergarten in Karlsdorf zu Ende gebracht werden, auch die Hebweih hat allerdings nicht stattfinden können. Was mir schon ein bisschen leid tut, ist, dass wir das Pflegezentrum und die Dorfplatzgestaltung nicht weitergebracht haben. Das Pflegezentrum ist meines Erachtens wichtig, das habe ich schon 2014 in der konstituierenden Sitzung gesagt, dass wir so was haben sollten. Und dass wir den Dorfplatz nicht hingekriegt haben – das ist auch schade, denn es wird nie leichter, sondern immer schwieriger, das zu gestalten.

Einige Einweihungen mussten also wegen Corona abgesagt werden, darunter auch die des Feuerwehrhauses, für die es schon einen Termin gab.

Ja. Freilich ist es schade, wenn man solche Projekte nicht richtig übergeben kann. Gerade das Feuerwehrhaus ist für unsere Gemeinde eine große Baumaßnahme gewesen. Wir sind zwischenzeitlich schon zu den ersten großen Einsätzen aus dem neuen Haus ausgerückt, zu Verkehrsunfällen oder Brandeinsätzen.

Apropos: Immer mal wieder wurde von verschiedenen Seiten kritisiert, das Haus sein überdimensioniert. Was sagen Sie den Kritikern?

Wie man jetzt nach den ersten Einsätzen sieht, ist es nicht zu groß, sondern es ist einfach ein modernes Feuerwehrhaus, das den Anforderungen einer modernen Rettungseinrichtung und der jetzigen Zeit entspricht.

Im Rückblick auf Ihre Zeit als Bürgermeister: Gibt es Entscheidungen, die Sie heute anders treffen würden? Haben Sie Fehler gemacht?

Irgendwelche Fehler wird man immer gemacht haben. Wenn du arbeitest, machst du Fehler, das ist so im Leben. Aber ich erinnere mich an keine markante Entscheidung, die ich heute anders treffen würde. Im Großen und Ganzen würde ich alles wieder ähnlich machen. Einen Kardinalfehler, den ich irgendwann gemacht habe, sehe ich keinen.

+ „Seit gestern in Amt und Würden: Forsterns Gemeindechef Georg Els (l.). Sein Vorgänger Josef Eicher legte das Bürgermeisteramt nach 20 Jahren ,in jüngere Hände‘“, schrieb die Heimatzeitung am 2. Mai 1996 © Konrad Kressirer

Was würden Sie als größten Erfolg in Ihrer Zeit als Bürgermeister werten?

Als ich 1996 angetreten bin, sollte die Industriebrache der Eicher-Hallen, die das Ortsbild komplett verschandelt hatte, weg. Da haben alle gesagt, dass ich mir die Zähne ausbeißen würde. Aber wir haben das ganz gut hingebracht, und da bin ich – ebenso wie die beteiligten Gemeinderäte und der damalige Geschäftsstellenleiter – stolz drauf. Neben vielen Baumaßnahmen ist ein prägendes Merkmal unserer Gemeinde, dass wir eine durchgehende Kinderbetreuung aufgebaut haben, von Krippe über Kindergarten und Hort bis zu Mittagsbetreuung und Offener Ganztagsschule, die sich im Landkreis und darüber hinaus sehen lassen kann. Angefangen vom Spatenstich für die Villa Regenbogen im Herbst 1996 bis zu den Auftragsvergaben fürs Kinderhaus in Karlsdorf. In meiner Amtszeit ist noch kein Kind auf der Straße gestanden, für das wir keinen Platz gehabt hätten. Ein Erfolg ist sicher auch das Baugebiet mit mehr als 40 Bauplätzen in Karlsdorf, das wir entwickelt haben – nach vielen Jahren wieder im Einheimischenmodell.

Was sehen Sie als als Ihre größte Niederlage an?

Dass das Dorfzentrum nicht gebaut wurde. Im Plangutachten war ursprünglich neben dem Rathaus auch ein Betreutes Wohnen und ein Pfarrhaus geplant. Der Gemeinderat hat das verworfen. Das wurmt mich am meisten und empfinde es durchaus als Niederlage. Denn wenn wir damals über die Fraktionen hinweg zusammengehalten hätten, hätten wir dort längst ein Betreutes Wohnen oder eine Pflegeeinrichtung stehen und keinen Parkplatz.

Was war im Rückblick das schönste Erlebnis?

Das eine Erlebnis gibt es nicht, das ist vielmehr eine Vielzahl von Erlebnissen und Begegnungen. Die Trauungen waren sicher Highlights, aber auch die Auftritte mit dem Singkreis Forstern im Ausland, der Jugendaustausch mit Polen oder der Besuch von Bata Illic beim Dorffest gehören dazu. Diese ganze Vielzahl vom Kennenlernen von Leuten und anderen Kulturen – das war in der Summe einfach schön.

Wenn Sie Ihre Amtszeit Revue passieren lassen: Haben sich die Anforderungen an einen Bürgermeister verändert?

Die Materie ist vielschichtiger und umfangreicher geworden. Beispiel Kindergärten – früher gab es fast nur externe Träger, heute gehört die Kinderbetreuung zu den Hauptaufgaben der Gemeinden, da hat es einen richtigen Paradigmenwechsel gegeben. Aber auch die Stellung des Bürgermeisters in der Gesellschaft an sich hat sich verändert. Früher war der Bürgermeister eine Respektsperson. Heute ist er eine Person, die alles wissen, aber nicht besserwisserisch sein soll. Er sollte für alles zu haben sein und jedem gerecht werden. Immer, wenn jemand was braucht, soll es der Bürgermeister richten. Und wenn er beleidigt wird, soll er das einfach an sich abprallen lassen und nicht nachtragend sein.

Sie sprechen es selbst an: Viele Bürgermeister beklagen, dass sie – gerade in den sozialen Netzwerken – deutlich schärfer angegangen werden als noch vor einigen Jahren. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Natürlich bekommt man Mails, in denen einem gewünscht wird, dass man endlich an die Luft gesetzt wird. Man wird mal blöd angeredet in den Sozialen Netzwerken, oder es wird einem auch mal ein Reißnagel vor den Autoreifen gelegt und man hat einen Platten. Früher kamen die Leute ins Rathaus, haben einen geschimpft, es wurde auch mal laut, man hat sich gestritten, aber dann war es wieder gut. Heute tobt in den Netzwerken zwischen verschiedenen Befürwortern und Gegnern ein regelrechter Wortkrieg. Da hat man gar nicht die Zeit, dass man sich da reinsteigert. Deshalb bin ich in diesen Netzwerken nicht mehr dabei.

Kommen wir zu Ihrem Nachfolger Rainer Streu. Wie schwierig war es, einen Kandidaten zu finden?

Rainer hatte ich immer schon im Auge als einen, der Potenzial für die Zukunft von Forstern hat. Ich habe keinen anderen gesucht als ihn.

+ Vorgeschmack aufs Alter? Beim Dorffest 2019 schlüpfte Els in einen Altersanzug und musste mit einem gefühlten Alter von 90 Jahren Kleingeld einer fremden Währung heraussuchen. Gattin Maria schaute zu. © Henry Dinger

Hand aufs Herz: Haben Sie mit einer Stichwahl gerechnet?

Ich dachte mir, dass Rainer im ersten Wahlgang vielleicht gerade so drüber hüpft über die 50 Prozent. Ganz knapp hat er die ja verfehlt. Für die Stichwahl hatte ich auf 65 Prozent getippt – die Wette habe ich nur knapp verloren.

Was ist das Dringendste, was Ihr Nachfolger angehen muss?

Da halte ich mich zurück, ich will kein Oberlehrer sein. Er wird in die laufenden Aufgaben einsteigen, dann muss er mit dem Gemeinderat selbst Schwerpunkte setzen.

Welchen ganz persönlichen Tipp geben Sie Ihrem Nachfolger?

Etwas, das meiner Meinung nach Grundvoraussetzung für einen Bürgermeister ist, um erfolgreich zu sein: Er muss die Menschen mögen. Wenn er die Menschen nicht mag, geht das schief. Er muss mit ihnen feiern, lachen, traurig sein und auch weinen können. Wenn ihm die Bürger so am Herzen liegen, dann ist er akzeptiert und muss sich nicht verbiegen.

+ Es muss nicht immer alles klappen: Georg Els zapfte 2012 beim Doppeljubiläum spritzig an. © Vroni Macht

Ganz von der Politik verabschieden Sie sich nicht, Sie wurden als Kreisrat wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch. Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?

Es gibt die kommunale Familie, zu der Gemeinde, Landkreis und Bezirk gehören. Wenn sich jemand für seine Heimat engagieren will, dann ist jede dieser Ebenen eine Plattform. Ich will mich weiter einsetzen, aber nicht mehr in der Verantwortungsposition, in der ich als Bürgermeister war. Im Kreistag kann ich dennoch gewisse Schwerpunkte einbringen und mich für die Belange des südlichen Landkreises stärker einsetzen. Die Arbeit im Kreistag macht mir Spaß.

Zu guter Letzt die obligatorische Frage: Was werden Sie in Zukunft mit Ihrer vielen Freizeit machen?

So viel zusätzliche Freizeit werde ich nicht haben, denn ab 1. Mai arbeite ich wieder Vollzeit als Jurist. Es werden sicher weniger Abendtermine sein, wobei ich ja in allen Vereinen Mitglied bin, und das Vereinsleben für mich weiter existiert. Langweilig wird mir sicher nicht werden. Zur Zeit ist es eher so, dass ich mir das alte, hektische Leben ein Stück weit wieder zurück wünsche.

Das Gespräch führte Vroni Macht.