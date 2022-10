Zum Tod von Josef Eicher: Ein großer Kommunalpolitiker ist gegangen

Von: Veronika Macht

Mit der Bürgermedaille wurde Altbürgermeister Josef Eicher 2001 von seinem Nachfolger und Schwiegersohn Georg Els geehrt. © Quast/Privat

Altbürgermeister Josef Eicher hat in Forstern viele Spuren hinterlassen. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren verstorben.

Wetting – Josef Eicher hat 20 Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke Forsterns geleitet. Er prägte das Gesicht der Gemeinde und ihr gesellschaftliches Leben. Seine Gattin Maria, die im Sommer verstorben ist, hat ihm dabei stets den Rücken frei gehalten. Jetzt ist der Altbürgermeister seiner geliebten Frau († 93) gefolgt. Am Mittwoch ist er im Alter von 91 Jahren verstorben.

Geboren wurde Josef Eicher am 15. Juni 1931 in Frotzhofen bei Anzing (Kreis Ebersberg). 1957 kam er auf den Wettinger Eicher-Hof seines Onkels, der schwer krank war und Hilfe brauchte, je- doch bald darauf verstarb. Gut ein Jahr später heiratete Eicher die Witwe Maria. Mit den fünf Kindern Maria, Friederike, Resi, Sepp und Tom legten sie den Grundstein für ihre Großfamilie, zu der inzwischen neun Enkel und fünf Urenkel gehören.

Josef Eicher: 1976 zum Bürgermeister von Forstern gewählt

1966 trat Eicher für die Alte Wählergemeinschaft bei der Gemeinderatswahl an – und erhielt prompt die meisten Stimmen aller Kandidaten. Sechs Jahre später wurde er Vizebürgermeister unter Hans Reiser, dessen Posten er 1975 kommissarisch übernahm, bevor er 1976 offiziell zum Gemeindechef gewählt wurde. Dieses Ehrenamt hatte er 20 Jahre lang inne.

„Die Gemeinde soll für die Bürger ein Lebensraum sein, in dem es sich lohnt, daheim zu sein“, lautete das Motto seines kommunalpolitischen Wirkens. Und so fielen zahlreiche wichtige Entscheidungen in Eichers Amtszeit. Es wurden Gewerbegebiete und Bauland für Einheimische ausgewiesen. „Das war für eine so kleine Gemeinde schon wegweisend“, sagt Eichers Schwiegersohn Georg Els, der ihn 1996 als Bürgermeister ablöste und inzwischen ebenfalls Altbürgermeister von Forstern ist.

Unter Eichers Ägide wurde der erste gemeindliche Kindergarten geplant, die Schule erweitert, die neue Sportanlage gebaut und das Areal beim Friedhof neu gestaltet: Alte Hallen der Eicher-Traktoren- werke wichen im Wege der Dorferneuerung dem Park- platz, der Friedhofserweiterung und dem Dorfplatz samt Weiher. Zur gleichen Zeit, Anfang der 90er Jahre, gründete Eicher gemeinsam mit Franz Jaksch und Dr. Egon Streit die Heimatstube. Ein wichtiges Projekt konnte er zum Ende seiner Amtszeit noch umsetzen: die Sanierung der Wasserversorgung.

Josef Eicher: Engagiert in zahlreichen Vereinen und Verbänden

Insgesamt hat Eicher maßgeblich dafür gearbeitet, Forstern „von einer Gemeinde der Nachkriegszeit hin zu einer modernen Gemeinde des 20. Jahrhunderts“ zu wandeln. So hatte es Els beim Stehempfang anlässlich Eichers 80. Geburtstags ausgedrückt. Der Jubilar war damals sichtlich gerührt: „Dieser Empfang ist eine große Ehre für mich.“

1996 trat Eicher nicht mehr bei den Kommunalwahlen an. Sein gesellschaftliches Wirken war damit aber keinesfalls zu Ende. 1997 übernahm er nach dem Tod Emil Pahls, Gründer der Volksbildungswerks, dessen Leitung. Bis 2012 blieb er Vorsitzender. Zudem war er Mitglied in zahlreichen Vereinen und Verbänden, von 1979 bis 1994 etwa Vorsitzender der Molkereigenossenschaft Erding. In dieser Position setzte er sich für die Belange der Landwirte ein, denn neben all seinem ehrenamtlichen Engagement war Eicher sein Leben lang Landwirt mit Leib und Seele. Bis zu seinem Tod lebte er auf dem Hof in Wetting, den inzwischen sein Sohn Sepp führt.

Kindern die Bedeutung von Wald und Jagd näherzubringen, das war Josef Eicher immer wichtig – hier beim Ferienprogramm. © Privat

„Er war leidenschaftlich gern in der Natur unterwegs“, erzählt Tochter Maria Els. „Der sorgsame Umgang mit der Natur war ihm besonders wichtig – als Landwirt, aber auch als Jäger, wobei er mehr ein Heger als ein Jäger war“. Das Tierwohl lag Eicher besonders am Herzen. Das wollte er auch den Kindern näherbringen – seinen eigenen, aber auch denen aus der Gemeinde im Rahmen des Ferienprogramms. „Natur und Kinder, beides war sehr wichtig für sein Leben. Das hat man in unserer Familie gesehen, aber auch in seinem kommunalpolitischen Engagement“, blickt Maria Els zurück.

Josef Eicher: Vielfach geehrt für seine Verdienste ums Gemeinwohl

Für all seine Verdienste ums Gemeinwohl wurde Eicher vielfach geehrt – mit der kommunalen Dankurkunde, der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze und dem Titel „Altbürgermeister“. Besondere Ehre wurde ihm im März 2001 zuteil, als er das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekam. „Gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste er den mit der Stilllegung der ortsansässigen Traktorenfabrik einhergehenden Verlust von 600 Arbeitsplätzen sowie den Wegfall der wichtigsten Steuerquelle meistern. Mit großem persönlichen Engagement und dem nötigen Weitblick führte er die Gemeinde behutsam zurück in eine ländlich gewerbliche Struktur“, schrieb das Staatsministerium des Innern damals.

Nur drei Monate später, an seinem 70. Geburtstag, wurde Eicher mit der Bürgermedaille der Gemeinde Forstern zum Ehrenbürger ernannt. „Darauf war er unbandig stolz“, sagt Georg Els, der seinem „Bab“, wie er den Schwiegervater immer liebevoll nannte, diese Auszeichnung damals überreichte.

Interessiert daran, was in seiner Umgebung passiert, ist Eicher bis zu seinem Tod geblieben. Auch wenn er zuletzt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so viel unter Leute kam wie früher. Seit einer Operation vor drei Jahren war Eicher in seiner Mobilität eingeschränkt, seine Kräfte schwanden zunehmend. Seine Gattin war auch in dieser Zeit eine wichtige Stütze für ihn. Diamantene Hochzeit konnten Maria und Josef Eicher noch feiern. Heuer, am 23. Dezember wären sie 64 Jahre lang verheiratet gewesen.

Ihren überraschenden Tod im Sommer hat Josef Eicher nicht überwunden. Nun ist er seiner geliebten Frau nachgefolgt. „I mog nimmer“, hat er wenige Tage vor seinem Tod zu Tochter Maria gesagt. „Und auch wenn es schwer fällt – man muss das respektieren. Für unseren Vater war es so am besten“, sagt sie.

Das Requiem mit anschließender Beerdigung findet am Montag, 31. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche in Tading statt.