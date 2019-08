Schwedisch-Deutsches Konzert in Forstern: Musikalische Völkerverständigung

Ein Schwedisch-Deutsches Begegnungskonzert fand in der Schule in Forstern statt. Der Stockholmer Jugendchor der katholischen Gemeinde St. Eugenia war einer Einladung von Konrad Huber und dem Jungen Chor Ubi gefolgt.

Forstern – Der Stockholmer Jugendchor der katholischen Gemeinde St. Eugenia war mit Chorleiter Ulf Samuelsson einer Einladung von Konrad Huber und seinem Jungen Chor Ubi Caritas nach Forstern gefolgt. Beide Chöre luden zum Schwedisch-Deutschen Begegnungskonzert in die Mehrzweckhalle der Schule ein.

Den ersten Teil des Konzerts gestaltete Ubi Caritas mit ausgefeilter Choreografie und poppigen Chorsätzen, unter anderem „So liab hob i di“ von Andreas Gabalier und „Dancing Queen“ von Abba. Eine Hommage an die schwedischen Gäste war „Gabriellas Sång“ von Stefan Nilsson.

Zwei Lieder sangen die Chöre gemeinsam – auf Deutsch „Von der Freude“ (Lorenz Maierhofer) und auf Schwedisch „Sommrapsalm“ (Waldemar Ahlén). Die instrumentale Begleitung übernahmen Rosie Walter am Klavier, Christian Obermaier am Schlagzeug und Konrad Huber mit der Gitarre. Felix Vogt war zudem solo an der Gitarre zu hören.

Der zweite Teil des Konzerts gehörte den schwedischen Gästen, die sich zum Abschluss mit dem Schwedisch-Deutschen Volkslied „Zum Tanze da geht ein Mädel mit güldenem Band“ von den Konzertbesuchern verabschiedeten.

