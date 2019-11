Neues Kinderhaus in Karlsdorf: Arbeiten fürs Dach fast 70 Prozent teurer

Die Gemeinde Forstern hat die Ausschreibung für Spenglerarbeiten und Dach-Abdichtung aufgehoben. Nur eine Firma hatte ein Angebot abgegeben - und das lag auch noch fast 70 Prozent über der Kostenberechnung.

Forstern – Das neue Kinderhaus in Karlsdorf nimmt Formen an. Nach dem Spatenstich im Juli hat sich auf dem Grundstück an Kastanienweg/Preisendorfer Straße viel getan. Jetzt hat sich der Gemeinderat mit zwei Gewerken befasst – und zumindest bei einem eine böse Überraschung erlebt.

„Es hat sich mal wieder gezeigt, dass wir angesichts der wirtschaftlichen Lage nur sehr eingeschränkt Angebote bekommen, und die sind auch noch überteuert“, erklärte Bürgermeister Georg Els (AWG). Besonders krass zeigte sich das bei den Spenglerarbeiten und der Abdichtung des Flachdachs. Sechs Firmen hätten sich die Unterlagen heruntergeladen, nur ein Unternehmen habe ein Angebot abgegeben – „und das lag auch noch 68 Prozent über der Kostenberechnung“, sagte Els, woraufhin die Gemeinderäte erst mal schlucken mussten. Die Berechnung betrug 260 000 Euro, die Offerte hingegen lag bei 437 000 Euro.

„Ob wir sparen können, das ist reine Spekulation“

Da blieben nur zwei Möglichkeiten, so Els: „Entweder heben wir die Ausschreibung auf und vergeben frei oder wir erteilen den Auftrag.“ Er machte jedoch deutlich, dass Aufhebung und Neuvergabe eine Verzögerung von vier bis fünf Monaten mit sich bringen. Zugleich sei keinesfalls gesagt, dass die Gemeinde bei einer freien Vergabe günstiger davon komme: „Ob wir sparen können, das ist reine Spekulation, vermutlich aber nicht“, mahnte Els.

„Über das Flachdach haben wir schon viel diskutiert. Es wird nicht ewig dicht sein, jetzt kostet es einen Haufen Geld“, meinte Anton Oskar (CSU) und fragte, ob man nicht doch ein Satteldach bauen könne. „Das ist die schlechteste Variante“, erwiderte Els. Für eine neue Dachform müsse man bei der Planung quasi von vorne anfangen: „Da schmeißt man ein Jahr zum Fenster raus.“

Spenglerarbeiten und Abdichtung getrennt ausschreiben

Stefan Ganghofer (CSU) plädierte dafür, die Ausschreibung aufzuheben. „Die Abdichtung würde beim aktuellen Baufortschritt eh erst im März gehen“, meinte er. So sahen es auch Franz-Josef Obermaier und Herbert Berger (beide AWG). Sie schlugen vor, Spenglerarbeiten und Abdichten getrennt auszuschreiben, da viele Spengler nicht beides machen würden. So bekomme man vielleicht wenigstens mehr als ein Angebot. Einstimmig wurde die Ausschreibung aufgehoben und Architekt Michael Jaksch mit dem weiteren Verfahren beauftragt.

Weniger schlimm sieht es bei den technischen Anlagen im Außenbereich samt Kanalarbeiten aus. Das günstigste Angebot lag bei 119 000 Euro – ein Plus von 8300 Euro im Vergleich zur Kostenberechnung zu Beginn des Baus. „Das ist eine vertretbare Mehrung“, meinte Els und berichtete, dass insgesamt fünf Firmen ein Angebot abgegeben hätten, das teuerste lag bei 166 000 Euro. Unter anderem sind in dem Maßnahmenpaket der Erdaushub, das Verlegen der Regen- und Schmutzwasserleitungen im Gelände, die Freimachung unter anderem für die Gasversorgungstrasse sowie die Verlegung der Erdwärmetauscher enthalten.

Diese Arbeiten sind nicht die einzigen, die bei der gesamten Maßnahme teurer sind als berechnet. Laut Els beträgt etwa bei den Baumeisterarbeiten die Mehrung 22 Prozent (200 000 Euro) und bei der Aufzugsanlage 24 Prozent (14 000 Euro). Dass es aber auch günstiger geht, zeigen die Erdarbeiten: Hier gab’s laut Els ein Minus von 44 Prozent (48 000 Euro).

vam