Forstern knipst das Licht aus

Wo es die Verkehrssicherungspflicht erfordert, bleibt die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht an – wie hier auf der Ortsdurchfahrt in Karlsdorf. In den Siedlungen soll sie hingegen ab Mitternacht ausgeschaltet werden. 80 Lampen sind LED, rund 260 noch nicht Halbnachtschaltung schnell umsetzbar Verwaltung klärt Förderung ab

Um Energie zu sparen, schaltet die Gemeinde Forstern das Licht von 0 bis 5 Uhr in den Siedlungen aus. Auch die Umstellung der Straßenlampen auf LED wird geprüft.

Forstern – Etliche Gemeinden haben es schon getan, jetzt schaltet auch Forstern in seinen Wohngebieten nachts das Licht aus, um Energie zu sparen – zumindest vorübergehend. Das soll aber nur der erste Schritt sein. Auch die Umrüstung von 260 Lampen auf LED steht im Raum.

„Auch wir als Gemeinden sind in Zeiten von Energieknappheit dazu angehalten, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen“, erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat. Eine dieser Möglichkeiten sieht die Gemeinde – wie auch der Bayerische Gemeindetag – in einer zeitweisen Abschaltung der Straßenbeleuchtung.

Laut Streu sind die Lampen in den Wohngebieten in Tading und Karlsdorf bereits mit einem Dämmerungsschalter samt Zeitschaltuhr ausgestattet. Hier sei eine sogenannte Halbnachtschaltung möglich: In Tading etwa werde es nach Auskunft der SEW von 23 bis 5 Uhr dunkel, laut Anwohner und Gemeinderat Peter Feckl (AWG) sogar schon um 22 Uhr. Dies sei nach derzeitigem Stand in der ganzen Gemeinde relativ einfach möglich, berichtete Streu von seinem Gespräch mit dem Stromversorger.

Gemeindetag: Abschalten der Beleuchtung nachts in Wohngebieten „in aller Regel unproblematisch“.

Laut Gemeindetag ist das Abschalten der Straßenbeleuchtung nachts in Wohngebieten „in aller Regel unproblematisch“. Nicht ausgeschaltet werden darf das Licht hingegen an konkreten Gefahrenstellen. Dazu gehören neben Verkehrsinseln und Fußgängerüberwegen auch stark befahrene Hauptverkehrsstraßen, insbesondere im Kreuzungs- und Einmündungsbereich. Also Staats- und Kreisstraßen, aber auch der Weg nach Tading oder die Ortsdurchfahrt von Karlsdorf würden beleuchtet bleiben.

Das nächtliche Abschalten der Straßenlampen sieht der Gemeinderat als kurzfristige Möglichkeit, Energie zu sparen. Mittelfristig wird das Umrüsten auf LED in Betracht gezogen. Laut Streu sind im Gemeindegebiet 80 Lampen auf LED umgestellt, weitere rund 260 noch nicht. Der Austausch der Leuchtmittel und das Anpassen der Technik würde pro Lampe 190 bis 200 Euro kosten, also insgesamt rund 52 000 Euro.

Teurer wird’s, wenn man die Lampen auch dimmen will. Das ist derzeit nur vereinzelt möglich, und dafür müssten komplett neue Lampenköpfe her – für jeweils 500 bis 2000 Euro.

Für die Umrüstung auf LED gibt es bis zu 25 Prozent Förderung. Hier wäre laut Streu zu klären, ob es dafür reicht, das Leuchtmittel auszutauschen, oder ob der ganze Lampenkopf ersetzt werden muss. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass man mit einer geförderten Maßnahme erst loslegen könne, wenn der Förderbescheid da ist. Und das könne etliche Monate dauern. Unabhängig davon rechnet Streu allein aufgrund der Lieferzeit der Leuchtmittel, die aktuell bei zwölf Wochen liege, frühestens im Februaer/März mit einer Umsetzung.

Größter Einspareffekt bietet Umrüstung auf LED

„Den meisten Einspareffekt hätten wir, wenn wir bei allen Leuchten auf LED umrüsten würden“, fasste Streu zusammen. Der Aufwand dafür hätte sich nach drei Jahren ausgezahlt. Schneller umzusetzen wäre der Halbnachtbetrieb, „und dann wäre es in der Nacht auch einfach mal dunkel“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Lichtverschmutzung. Aber, so blickte er voraus, es werde sicher auch Kritik der Bürger geben.

Hierzu merkte Anette Scharmatinat (Grüne) an, dass sie von Sorgen von Müttern mit Töchtern gehört habe, die abends noch von Freundinnen heimgehen. Komplett ohne Licht – „das ist schon ein bisschen gruselig“, meinte sie. Simona Loupal (SPD/parteifrei) erklärte, allein schon vom Umweltaspekt her fände sie die nächtliche Abschaltung gut. Für Spaziergänge etwa mit dem Hund könne man eine Taschenlampe mitnehmen – das empfiehlt auch der Gemeindetag. Sebastian Klinger (CSU) hielt den Sicherheitsaspekt durchaus für wichtig. „Wenn wir alles ausmachen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist“, meinte er. Vielleicht könne man auch bestimmte Wege beleuchtet lassen, schlug Streu vor.

Georg Els jun. (AWG) befand, dass eine Abschaltung um 23 Uhr noch zu früh sei. Ab Mitternacht seien die wenigsten Leute unterwegs, er schlug deshalb einen Zeitraum zwischen 0 und 5 Uhr vor. Dem schloss sich der Gemeinderat an. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, sich mit dem Austausch von Leuchtmitteln bei besagten 260 Lampen zu beschäftigen, die Förderung abzuklären und eine Kostenaufstellung zu erarbeiten.

