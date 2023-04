Forstern kündigt Familienstützpunkt

Von: Veronika Vogel

Teilen

Die Kosten und die geringe Nachfrage sind die Gründe, warum die Gemeinde Forstern den Familienstützpunkt gekündigt hat. Gibt es eine zweite Chance mit den Nachbargemeinden? (Symbolbild) © Vroni Macht

Die Kosten und die geringe Nachfrage sind die Gründe, warum die Gemeinde Forstern den Familienstützpunkt gekündigt hat. Gibt es eine zweite Chance mit den Nachbargemeinden?

Forstern – Begegnung, Bildung, Betreuung, Beratung und mehr bieten die Familienstützpunkte (FSP) im Landkreis Erding. Im Dezember 2019 ging ein solches Angebot auch in Forstern an den Start. Offensichtlich mit nur mäßigem Erfolg, denn inzwischen gibt es den FSP dort nicht mehr. Aber bleibt es bei der Aufhebung des Familienstützpunkts, oder soll das Landkreisangebot in Kooperation mit der Kommune doch weitgeführt werden? Das war die Gretchenfrage im Gemeinderat.

Das Gremium hatte sich aus finanziellen Gründen und wegen der geringen Nachfrage für die Kündigung ausgesprochen. Claudia Maeß von der Koordinationsstelle für Familienbildung und Familienstützpunkte im Landratsamt plädierte dafür, den Stützpunkt in Forstern als wertvolles Angebot aufrechtzuerhalten.

Corona und die Räumlichkeit im Rathaus seien ein großes Manko gewesen, meinte Bürgermeister Rainer Streu (AWG). Grundsätzlich erachte er das Angebot als sinnvoll. In der Diskussion wurde jedoch mehrfach angemerkt, dass es zu wenig bekannt gewesen sei. Die Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt ende erst im Juli 2023, er sei derzeit jedoch nicht besetzt.

Vize-Bürgermeisterin Simona Loupal (SPD/parteifrei) meinte, dass es keinen Unterschied mache, ob der Stützpunkt besetzt sei oder nicht, da es beispielsweise keine Eltern-Kind-Gruppe gegeben habe, was sehr wünschenswert gewesen wäre. „Wer stellt denn sicher, dass etwas passiert?“, hinterfragte sie mit Blick auf zukünftige Aktivitäten. Auch Maria Feckl (Grüne) sagte, dass es „nicht gut gelaufen“ sei, erläuterte aber, wie wichtig die Vernetzung für Familien sei. „Ich würde es wirklich gern noch mal probieren“, betonte sie deshalb.

In dieselbe Richtung argumentierte Anette Scharmatinat (Grüne). Gerhard Eicher (CSU) stand dem Angebot ebenfalls positiv gegenüber und regte an, mit den Nachbargemeinden Kontakt aufzunehmen, um die Finanzierung auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Gemeinde hatte für den Stützpunkt Personalkosten zwischen 20 000 und 23 000 Euro zu zahlen, sie stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung und erhielt dafür eine Förderung vom Landkreis über 5000 Euro.

Erwin Nominacher (SPD) und Georg Els jun. (AWG) meinten, dass der Stützpunkt und sein Erfolg von der Initiative der betreuenden Person abhängig sei. Peter Feckl (AWG) unterstrich, dass er zu dem Beschluss stehe, den Familienstützpunkt „abzuschaffen, wenn die Effektivität so gering ist“.

Die Fachfrau des Landratsamts, Maeß, informierte in ihrem Vortrag über die Angebote der Stützpunkte mit Beratung plus Lotsenfunktion vor Ort. Sie nannte Familienveranstaltungen, Vorträge als Online-Version und in Präsenz sowie Erste-Hilfe-Kurse für Eltern mit Babys. Die Stützpunktleitung schaue, was die Eltern bräuchten. Es gehe um ein Netzwerk und ein „passgenaues Angebot“ in der Gemeinde. Als Ort der Begegnung und des Austauschs sei ein Familienstützpunkt „ein großer Gewinn“.

Streu schlug vor, sich mit den Nachbargemeinden abzustimmen und das Thema erneut im Gemeinderat zu beraten, was einstimmig beschlossen wurde. Weitere Familienstützpunkte gibt es in Dorfen, Fraunberg, Taufkirchen und Wartenberg.