Der Herrgott muss ein Pferdefreund sein

Ein Festtag für Alt und Jung: In fescher Tracht wurden die jungen Trachtler von einem Pferdegespann durch den Ort kutschiert.a

Leonhardi-Umritt in Preisendorf

Der Herrgott hatte gestern ein besonderes Auge auf die Preisendorfer und schickte ihnen zu ihrem Festtag mildes Spätherbstwetter. So machten sich mehr als 1600 Pferdefreunde auf den Weg, um an einer traditionellen Brauchtumsveranstaltung der besonderen Art teilzunehmen: Im kleinen Ort Preisendorf mit den umliegenden Gemeinden Hohenlinden und Forstern fand am Sonntag der jährliche Leonhardi-Umritt statt.