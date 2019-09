Forstern macht sich bereit für den Beitritt zum Wasserzweckverband

Die Gemeinde Forstern bereitet sich weiter auf den Beitritt Wasserversorgung Forst-Nord vor. Jetzt werden automatische pH-Messanlagen angeschafft.

Forstern – Die Gemeinde Forstern rüstet ihre beiden Brunnen im Ebersberger Forst mit Geräten für die pH-Messung inklusive Wechselarmaturen nach. Den Auftrag über gut 11 800 Euro hat der Gemeinderat jetzt an die Firma Zach Elektroanlagen GmbH aus Tacherting vergeben.

Manuelle Messung nicht mehr erlaubt

Bürgermeister Georg Els (AWG) berichtete in der Gemeinderatssitzung, dass die neuen Messgeräte aufgrund von Arbeitsschutzrichtlinien nötig seien: „Bisher sind die Mitarbeiter in den Brunnen hineingestiegen und haben den pH-Wert manuell gemessen. Das ist nicht mehr erlaubt, da immer wieder Unfälle passiert sind. Deshalb müssen die Wasserversorger umrüsten“, erklärte Els. Künftig wird eine automatische Messanlage permanent den pH-Wert überprüfen und an einen PV senden. „Wird der erlaubte Bereich unter- oder überschritten, hat das zum Beispiel auch Auswirkungen auf Sanierungsmaßnahmen“, berichtete der Rathauschef: Gewisse Materialien dürften dann nicht mehr verwendet werden.

Die Kosten sind im aktuellen Haushalt eingestellt. Kein ausreichender Ansatz ist hingegen für die neuen Schaltanlagen für Maschinenhaus und Brunnen in Höhe von gut 74 800 Euro vorhanden: Als der Haushaltsplan aufgestellt wurde, war noch nicht klar, dass die Maßnahme heuer tatsächlich durchgeführt wird. Laut Els wurde jedoch in einer Besprechung im Sommer mit Vertretern des Wasserzweckverbands Anzing-Forstinning auf die Dringlichkeit der Maßnahme hingewiesen. So stimmte der Gemeinderat auch diesen Arbeiten zu, die ebenfalls die Firma Zach erledigen wird.

Elektrotechnische Ausstattung seit 25 Jahren weitestgehend unverändert in Betrieb

Elektrotechnische Ausstattung von Maschinenhaus und Brunnen stammen aus dem Jahr 1993. Sie sind seit 25 Jahren weitestgehend unverändert in Betrieb. 2017/18 wurde die Gesamtanlage teilsaniert (E-technische Ausstattung Hochbehälter) und an das zentrale Prozessleitsystem der Wasserversorgung angebunden. Im Hochbehälter stehen somit alle Funktionen einer zeitgemäßen Betriebsführung zur Verfügung. In Maschinenhaus und Brunnen sei dies aufgrund der veralteten Schaltanlage nicht möglich.

Wie berichtet, tritt Forstern dem Wasserzweckverband Anzing-Forstinning zum 1. Januar 2020 bei, er wird dann Wasserversorgung Forst-Nord heißen. Da der Zweckverband im Oktober zum nächsten Mal tagt, würde es Sinn machen, dass die künftigen Forsterner Verbandsräte die bisherigen bereits jetzt kennenlernen und bei den Haushaltsberatungen dabei sind, auch wenn sie noch nicht mitstimmen dürfen.

Verbandsräte bestimmt

Folgende Räte wurden in der Sitzung bestimmt: für die AWG Rainer Streu (Stellvertreter: Franz-Josef Obermaier) und für die CSU Sebastian Klinger (Anton Oskar). Urlaubsbedingt war für SPD/Die Grünen nur Erwin Nominacher in der Sitzung. Er stellte sich zur Verfügung, sollte jedoch ein anderes Fraktionsmitglied den Posten übernehmen wollen, trete er gerne davon zurück. Der Stellvertreter wird ebenfalls nachbenannt.