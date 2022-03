Maibaum in Forstern: Platz gemacht für den Neuen

Von: Veronika Macht

Der Forsterner Maibaum hat Platz gemacht für seinen Nachfolger. In Scheiberl geschnitten, dient das Traditionsstangerl jetzt auch einem guten Zweck. © J.Dziemballa

Forstern - Der Forsterner Maibaum hat Platz gemacht für seinen Nachfolger. Die Feuerwehr Forstern hat den alten Baum am Sonntag umgelegt und in Scheiben geschnitten. „Kurzfristig hatten wir dann noch überlegt, wie wir diese Scheiberl sinnvoll vermarkten könnten“, erzählt Bürgermeister und Feuerwehr-Vorsitzender Rainer Streu. Also wurden die Scheiben, mit kleinen Stickern versehen, gegen eine Spende abgegeben. Das Geld soll an geflüchtete Familien aus der Ukraine gehen.

„Am Mittag waren 1310 Euro in der Spendenbox, die größte Einzelspende kam von einer Gruppe Forsterner Damen, die auf einer Geburtstagsfeier gesammelt hatten“, berichtet Streu, der sich bei allen Spendern bedankt.

Nach dem Umlegen des Baums gab es am Feuerwehrhaus noch Mittagessen zum Mitnehmen. „Der Hauptgedanke war, mal wieder was für die Vereinskasse zu machen“, sagt Streu und berichtet, dass Hendl und Schweinsbraten „to go“ super angekommen seien.

Wann der nächste Forsterner Maibaum aufgestellt wird, steht noch nicht fest. Hier will man sich mit den Nachbarn abstimmen, die teils seit zwei Jahren wegen Corona quasi in der Warteschleife sind.

