Energiesparen in Forstern und Moosinning: Temperatur sinkt, Lichter gehen aus

Von: Wolfgang Krzizok, Veronika Macht

Teilen

Die Gemeinde Moosinning schaltet die Straßenlaternen von 0 bis 5 Uhr aus (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Mit dem Thema Energiesparen haben sich die Gemeinderäte Forstern und Moosinning befasst. Unter anderem geht‘s um niedrigere Temperaturen und abgeschaltete Straßenlampen.

Forstern/Moosinning – Bürgermeister Rainer Streu (AWG) erklärte, dass man dank der CO2-Ampeln aus der Corona-Zeit die Temperatur in den Büros gut im Blick habe. Zudem habe man die Beleuchtung am Rathaus eingestellt. Am Feuerwehrhaus werde die Außenbeleuchtung ebenfalls heruntergefahren, um 22 Uhr gehe sie komplett aus. In den Innenräumen des Gerätehauses senke man die Temperatur ebenfalls, hier helfen Thermostate, welche die Werte direkt aufs Handy übertragen.

An der Temperatur wird auch in den Schulturnhallen geschraubt. Besonders die kleine Turnhalle sei „oft sehr gut geheizt“, sagte Streu. Die große Turnhalle hingegen habe eine sehr komplizierte Heizungsanlage, aber auch hier gehe man um zwei Grad nach unten.

Forstern: Weniger Licht in den Siedlungen?

Ebenfalls auf der Liste der Einsparmöglichkeiten steht die Straßenbeleuchtung. In Preisendorf sei die Hälfte der 18 Laternen auf LED-Lampenköpfe umgestellt. Bisher wurde immer dann, wenn ein alter Lampenkopf kaputt gegangen ist, einer mit LED installiert.

In Forstern, Tading und Karlsdorf gebe es über die Sempt EW insgesamt 352 Leuchtstellen, davon 71 mit LED. Der Stromversorger habe angeboten, sich gemeinsam Gedanken über eine weitere Umstellung zu machen. „Da gibt es auch Förderungen, das könnte man sich anschauen“, meinte Streu.

Zudem wäre es möglich, in Teilbereichen von Siedlungen ab 22 Uhr das Licht komplett auszuschalten. Freilich gehe das nicht dort, wo es sicherheitstechnich notwendig sei, etwa in Kreuzungsbereichen. Anette Scharmatinat schlug vor, vielleicht nur jede zweite Lampe brennen lassen. Und Thorsten Scharmatinat (beide Grüne) meinte, die Gemeinde solle dann auch überwachen, was die Maßnahmen bringen – auch als Anreiz für die Bürger zum Energiesparen.

In der Oktober-Sitzung will sich das Gremium eingehender mit der Thematik befassen.

Moosinning: Kaltes Wasser an den Sportstätten

Die Gemeinde Moosinning muss auch Energie sparen. Das hat Bürgermeister Georg Nagler (SPD) am Dienstag im Gemeinderat mit Hinweis auf die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung verkündet.

„Wir schalten die Beleuchtung der Kirchen und der Pestkapelle zum nächstmöglichen Termin ab“, sagte er. Weiter werden die Raumtemperaturen bei Nichtwohngebäuden – mit Ausnahme der Schule und Kindergärten – auf 19 Grad gesenkt. Und es werden die Trinkwassererwärmungsanlagen in Feuerwehrhäusern, Bürgerhaus, Bauhof, Rathaus und Sportanlagen abgeschaltet. Zudem überlege man, „die Straßenlaternen von 22 bis 5 Uhr auszuschalten“. Auf der Bundesstraße gehe es nicht, „aber in den Nebenstraßen und Wohngebieten“.



„Ich würde die Laternen aus Sicherheitsgründen nicht so früh abschalten, um 23 Uhr sind immer noch viele Leute unterwegs“, gab Manfred Lex (CSU) zu bedenken. Andreas Humplmair (CSU) ging noch weiter und schlug vor, die Laternen bis Mitternacht brennen zu lassen. Den Vorschlag von Monika Stangl (CSU), Laternen mit Bewegungsmeldern auszustatten, verwarf der Bürgermeister: „Das ist zu aufwendig.“



Moosinning: Straßenlampen gehen von 0 bis 5 Uhr aus

Gegen kaltes Wasser an Sportstätten sprachen sich Christian Nagler (BB) und Helmut Scharlach (BB) aus. „Wir wollen doch, dass die Leute Sport machen, dann sollte man ihnen auch das warme Wasser lassen“, meinte Christian Nagler. Er könne zwar nur für den Mädchen-Fußball sprechen, sagte Scharlach. „Aber wir haben zum Teil Gegnerinnen, die aus 80 bis 100 Kilometer Entfernung anreisen, die kann ich doch nicht dreckig heimschicken.“ Man sei hier an die Verordnung gebunden, entgegnete Georg Nagler.



Otto Kellermann (AfD) wollte wissen, ob in den Außenbereichen wie Eching oder Kempfing „alles dunkel bleibt“. Man werde es probeweise überall machen, kündigte der Bürgermeister an. Die Räte einigten sich schließlich darauf, die Laternen von 0 bis 5 Uhr auszuschalten.

vam/wk