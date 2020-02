Neue Homepage der Gemeinde Forstern: Mit vielen Infos, aber ohne Fotos von Menschen

Modern und informativ, aber nicht zu überladen: Die neue Homepage der Gemeinde Forstern ist fertig. Fotos von Menschen sucht man dort ab fast vergeblich.

Forstern – Wie berichtet, hatte die Webseite dringend ein Facelift nötig. Die Gestaltung hat die Erdinger Agentur Wildcat übernommen, um die weitere Pflege wird sich Katja Pödtke aus der Gemeindeverwaltung kümmern. Sie stellte dem Gemeinderat die neue Seite vor.

Mehrere Monate lag die Forsterner Gemeinde-Homepage auf Eis. Lediglich eine Interimsseite mit den nötigsten Informationen war zu finden, wenn man auf www.forstern.de klickte. Das ist jetzt vorbei: Seit knapp zwei Wochen ist neue Webseite online. „Das ist eine lebendige Homepage, die stets weiter gepflegt wird“, erklärte Bürgermeister Georg Els (AWG) in der Sitzung, wo Räte und Zuschauer einen Blick auf die Neugestaltung werfen konnten, die nicht nur am PC, sondern auch auf Smartphone und Tablet abrufbar ist.

Datenschutz und Sicherheit der Mitarbeiter - keine Fotos von Menschen

Auf der Startseite sind wichtige Informationen wie Öffnungszeiten und Adresse des Rathauses oder Notfallnummern zu finden. Links führen zu Bekanntmachungen, zum Mitteilungsblatt, zum Bürgerserviceportal oder auch zum Grußwort des Bürgermeisters – mit Foto von Georg Els. Weitere Bilder von Personen sucht man vergeblich. „Außer dem Foto des Bürgermeisters veröffentlichen wir keine Bilder von Menschen, weder vom Gemeinderat noch von den Mitarbeitern“, erklärte Pödtke. Der Datenschutz und die Sicherheit der Mitarbeiter seien die Gründe dafür – viele Kommunen würden inzwischen so verfahren. Dafür gibt’s das aktuelle Wetter, und auch die Veröffentlichung von Landschaftsfotos, die die Bürger einschicken, sei denkbar.

Termine ins Outlook exportieren?

Überhaupt gibt es zahlreiche Fotos aus Forstern zu entdecken, auch wenn einige davon im ersten Entwurf noch zu groß seien, befand Pödtke. Überhaupt müsse man an mehreren Stellen nachbessern. So hätte Annett Taubert (CSU) gern ein Foto der Schule auf der Seite, Sebastian Klinger (CSU) schlug vor, die Mitgliedsgemeinden des Schulverbands aufzuführen, und Simona Loupal (SPD/Die Grünen) fände es gut, wenn man Termine ins eigene Outlook exportieren könnte. All das könne man noch einarbeiten, erklärte Pödtke, ebenso Formulare zum Download etwa aus dem Einwohnermeldeamt oder die Möglichkeit, sich online im Rathaus, etwa beim Bürgermeister, einen Termin zu holen. Pödtke bat zudem darum, sich bei ihr zu melden, sollten Infos falsch oder unvollständig sein.

Ratsinfosystem muss dem neuen Design noch angepasst werden

Außerdem müssen dem neuen Design – das Wappen der Gemeinde ist bekanntermaßen unverändert geblieben, lediglich die Schrift wurde moderner – noch die Homepage des Seniorenbeirats und das Ratsinformationssystem angepasst werden. Seine Seite betreibt der Beirat selbst, das Infosystem kommt von einem anderen Anbieter und wird wiederum auch von einer anderen Mitarbeiterin im Rathaus betreut.

„Das Wichtigste ist, dass wir wieder eine Homepage haben. Ein halbes Jahr ohne ist eine Katastrophe“, meinte Rainer Streu (AWG) abschließend. Ob nun Links fehlen würden oder Infos nicht mehr aktuell seien, sei da zweitrangig. Das Gremium sah es genauso und stimmte zu, dass die neue Seite online geht.

vam