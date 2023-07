„Neu gewonnene Erkenntnisse“: Forsterns Ortstafel wieder versetzt

Von: Veronika Macht

Teilen

Rund 130 Meter weiter Richtung Hohenlinden steht das Forsterner Ortsschild jetzt. Links die Einfahrt zum Alten Brunnen, rechts nach Unterstaudham. © Vroni Macht

Das Forsterner Ortsschild steht jetzt wieder weiter weg vom Eicher-Museum. „Die Lösung ist rechtlich vertretbar“, sagt Landrat Martin Bayerstorfer.

Forstern – Das Forsterner Ortsschild steht seit Mittwoch wieder rund 130 Meter weiter Richtung Hohenlinden – in etwa dort, wo sich die Gemeinde den Standort gewünscht hat. „Neu gewonnene Erkenntnisse“, so Landratsamtsjurist Christian Mader, hätten zu dieser Entscheidung geführt.

Wie berichtet, war das Schild Mitte Juni kurz vors Eicher-Museum versetzt worden. Dies hatte im Ort für große Aufregung gesorgt. Die Gemeinde hatte Unterschriften für eine erneute Versetzung gesammelt, und viele Bürger hatten sich beim Landratsamt beschwert. Dies scheint Früchte getragen zu haben. „Nach zahlreichen Eingaben“, so formuliert es Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer in einer Pressemitteilung, seien „der Vorgang sowie das Ergebnis“ auf Veranlassung von Landrat Martin Bayerstorfer im Rahmen einer Verkehrsschau nochmals bewertet worden.

Vertreter von Polizeiinspektion Erding und Unterer Straßenverkehrsbehörde hätten die Örtlichkeit in Augenschein genommen. Dabei habe man sämtliche Faktoren, die zur erstmaligen und – wie Fiebrandt-Kirmeyer betont – rechtlich korrekten Entscheidung geführt hatten, nochmals abgewogen.

Die Behördensprecherin nennt drei Gründe für die Neubewertung der Situation: Erstens, dass das südlich ans Eicher-Museum angrenzende Grundstück zukünftig erschlossen werden soll. Zweitens, dass das Anwesen Unterstaudham nur über eine direkte Anbindung an die Staatsstraße 2331 angefahren werden kann. Und drittens die Maßgabe zur Reduzierung von Verkehrszeichen. Dadurch „eröffnet sich hier ein neuerlicher rechtlicher Spielrahmen“, so Fiebrandt-Kirmeyer.

Drei Standorte des Schildes: der alte, der tatsächlich sehr weit vom Ort entfernt lag; der letzte ganz im Norden und der neue und aktuelle kurz vor der Einfahrt in den Alten Brunnen. © Google Maps/Bearbeitung: Vroni Macht

Für das an den südöstlichen Ortsausgang angrenzende Grundstück mit der Flurnummer 1722 sei 2016 eine Satzung für das besondere Vorkaufsrecht durch die Gemeinde Forstern erlassen worden. „Im Jahr 2019 sprachen Interessenten für die Bebauung des Grundstücks für ein Alten-/Pflegeheim bereits bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde vor“, heißt es in der Pressemitteilung. Es bestehe also eine zukünftige Bebauungsabsicht, wodurch „die Ortstafel spätestens mit Bebauung erneut versetzt werden müsste“.

Das Anwesen Unterstaudham sei zwar im hinteren Bereich von Forstern angesiedelt, könne allerdings nur über eine Zufahrtsstraße direkt an die St2331 erreicht werden. „Diese Tatsache wurde bei der bisherigen Bewertung außer Acht gelassen“, so Fiebrandt-Kirmeyer.

Und beim Standort des Schildes am Museum wäre es zwingend nötig gewesen, zusätzliche Ortstafeln in den Straßen Am Alten Brunnen und Parkweg aufzustellen. Jedoch sollten weitere Verkehrszeichen laut Maßgabe der übergeordneten Behörden vermieden werden.

„Unter Berücksichtigung der neu gewonnenen Erkenntnisse war eine neuerliche Bewertung der Sach- und Rechtslage angezeigt“, erläuterte Landkreis-Jurist Mader. Also wurde beschlossen, die Ortstafel vor die Zufahrt nach Unterstaudham (gegenüber der Einfahrt zum Alten Brunnen) zu versetzen.

Bayerstorfer: „Hier sehen wir eine verträgliche Lösung, die unserer Ansicht nach rechtlich vertretbar ist und den Bürgern der Ortschaft Forstern zugute kommt.“