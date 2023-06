Forsterner Schild-Bürgerstreich: Anwohner und Verwaltung von Versetzung der Ortstafel „buchstäblich überrollt“

Kurz vorm Eicher-Gebäude steht jetzt das Forsterner Ortsschild am südlichen Ortseingang. Es war nach einer Verkehrsschau dorthin versetzt worden – an den Beginn einer geschlossenen Bebauung, die nach Bewertung der zuständigen Verkehrsbehörde ab der Zufahrt zum Gebäude Hauptstraße 1d beim Eicher-Gebäude gegeben ist.

An zwei Einfahrten vorbei dürfen jetzt 100 km/h gefahren werden

Das Ortsschild am südlichen Ortseingang von Forstern wurde versetzt – um rund 240 Meter weiter Richtung Norden bis kurz vor das Eicher-Museum. Anwohner und Verwaltung wurden davon „buchstäblich überrollt“.

Forstern – Große Aufregung in Forstern: Das Ortsschild am südlichen Ortseingang wurde versetzt – um rund 240 Meter weiter Richtung Norden bis kurz vor das Eicher-Museum. Bis dorthin dürfen also künftig 100 km/h gefahren werden – auch an den Einmündungen der Straßen Am Alten Brunnen und Parkweg vorbei. Sie münden jetzt im Prinzip außerhalb der Ortschaft auf die Staatsstraße 2331.

In Forstern wird darüber seit Montag heftig diskutiert. Viele sehen durch den neuen Schildstandort eine Gefährdung von älteren Bürgern, Radfahrern und Schulkindern, welche die Straße queren müssen. Es wird befürchtet, dass viel zu schnell in den Ort gefahren wird – möglicherweise sogar bis zur Bushaltestelle an der Hauptstraße, die nicht einmal 100 Meter vom Ortsschild entfernt liege. „Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis eines der Kinder von dem zunehmenden Lkw- und Durchgangsverkehr erfasst wird“, schreibt ein Bürger unserer Zeitung.

Besonders emotional diskutiert wird auf Facebook. „Mein ausdrückliches Bedauern an alle Mitbürger südlich des Museums – bei Euch darf seit gestern 100 km/h gefahren werden“, kommentiert ein User in der Forstern-Gruppe. „Wir diskutieren über Tempo 30, Querungshilfen, Ampeln... und was geschieht? Wir machen die Strecke noch gefährlicher! Und keiner weiß etwas davon“, schreibt ein anderer.

Die Gemeinde Forstern zumindest wusste von der Versetzung des Schildes – wenn auch nicht vom neuen Standort. Man sei im Rahmen einer Verkehrsschau mit Landratsamt, Straßenbauamt und Polizei davon in Kenntnis gesetzt worden, dass die Ortstafel näher in Richtung Am Alten Brunnen verschoben wird. „Bei diesem Ortstermin ging man davon aus, dass das Schild auf Höhe des Abzweigs zum Alten Brunnen aufgestellt wird“, erklärte Bürgermeister Rainer Streu am Mittwoch in einer Pressemitteilung und ergänzte auf Nachfrage: „Das wäre für mich auch nachvollziehbar.“

In der Mitteilung nennt Streu auch den mutmaßlichen Grund für diese Anordnung: Einsprüche gegen Bescheide, die im Rahmen der Verkehrsüberwachung ausgesprochen worden seien. Anders als in der öffentlichen Diskussion dargestellt, „handelt es sich hier also nicht um behördliche Willkür oder einen Verwaltungsakt, der aufgrund von Langeweile durchgeführt wurde. Vielmehr hat die Unzufriedenheit von Autofahrern, die wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Rechenschaft gezogen wurden, dazu geführt, dass der Standort rechtlich überprüft werden musste.“ Streu gibt unumwunden zu: „Vom Ergebnis dieser Überprüfung wurden nicht nur die Anwohner, sondern auch die Gemeindeverwaltung buchstäblich überrollt.“

Doch der Gesetzgeber regle sehr genau und mit wenig Spielraum die Aufstellung von Ortsschildern. Ausschlaggebend sei hier der Beginn einer „geschlossenen Bebauung“. Diese sei nach Bewertung der zuständigen Verkehrsbehörde erst ab der Zufahrt zum Gebäude Hauptstraße 1d gegeben. Im Bereich Parkweg und Am Alten Brunnen seien keine Grundstücke direkt von der Staatsstraße aus erschlossen – somit sei nach Einschätzung des Landratsamts keine geschlossene Bebauung gegeben. Auf welcher Grundlage das Schild in der Vergangenheit gut 100 Meter vor der Zufahrt zum Alten Brunnen gesetzt wurde, ist laut Streu momentan bei der Kreisbehörde in Prüfung.

Die Gemeinde befinde sich zusätzlich „in der rechtlichen Prüfung aller Möglichkeiten“, um gegebenenfalls eine erneute Umsetzung des Ortsschilds zu erwirken. Einen Wunsch-Standort hat die Verwaltung ebenfalls veröffentlicht – kurz vor der Einfahrt in den Alten Brunnen. Für diesen Standort liegt ab sofort sogar eine Unterschriftenliste im Rathaus aus.

„Bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts wurde parallel dazu eine vorübergehende Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 beantragt“, erklärt Streu und betont, dass man auf einen weiteren Vor-Ort-Termin mit dem Landratsamt gedrängt habe – er soll am 4. Juli stattfinden.

Der Bürgermeister weist zudem auf ein weiteres Problem hin: Die Straßen Am Alten Brunnen und Parkweg müssten jetzt eigentlich separate Ortstafeln bekommen, „denn wer von Hohenlinden kommend dort abbiegt, weiß nicht, dass er in Forstern ist“. Ähnliche Situationen gibt es in Erding etwa am Poststadl oder im Bereich der Ardeostraße in Altenerding.

Das Landratsamt Erding hat auf Nachfrage für den Donnerstag, 22. Juni, eine Stellungnahme zu dieser Thematik angekündigt.