Forstern packt das Radweg-Problem an

Gelder aus der Städtebauförderung

Von Veronika Macht schließen

Der Radweg, der am südlichen Ortseingang von Forstern abrupt endet, soll endlich angepackt werden. Gelder aus der Städtebauförderung sollen bei einer Lösung helfen.

Forstern – Die Gemeinde Forstern will im nächsten Jahr den Radweg am südlichen Ortseingang angehen. Es ist eine konkrete Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung. Dafür sowie für weitere Studien meldet die Kommune Kosten in Höhe von 120 000 Euro bei der Regierung von Oberbayern an.

„Die Bedarfsmittelung ist ein Beschluss, den wir jedes Jahr fassen müssen“, erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat. Konkret gehe es um die Frage: „Wie viele Mittel wollen wir für 2023 binden? Wir haben das sehr straff runtergestrichen, damit wir nicht wieder utopische Summen aufbauen, die wir dann doch nicht umsetzen können, die uns aber im Haushalt belasten.“ So sei es etwa unrealistisch, „ein paar Hunderttausend für einen Dorfplatz oder den Umbau des Rathauses in ein Kulturzentrum“ anzumelden.

Die angemeldeten Kosten der beabsichtigten Vorhaben liegen in einem ersten Entwurf für 2023 bei rund 120 000 Euro. Folgende Schwerpunkte sind geplant: Nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen im Frühjahr 2019 werden auch 2023 weitere Vorarbeiten notwendig sein. Hier steht das Büro Plankreis aus München fachlich und beratend zur Seite. Die Gestaltung des neuen Dorfplatzes soll weiter vorangetrieben werden. Auch hier sei eine Förderung möglich.Daher würden für die notwendige Baumassenstudie wie für das vergleichende Planungskonzept mit Bürgerbeteiligung – wie bereits beim Rahmenplan öffentlicher Raum geschehen – insgesamt rund 80 000 Euro angesetzt.

Maria Feckl (Grüne) merkte kritisch an, wie teuer solche Planungen und Konzepte seien. Da könne man aber wohl nichts machen. Laut Streu hat allein der Bürgerspaziergang (wir berichteten) 8000 Euro gekostet, wovon 60 bis 65 Prozent gefördert worden seien. „Ich finde es aber wichtig, und es hat auch was gebracht“, kommentierte der Bürgermeister.

Auch Bebauungspläne im Sanierungsgebiet könnten förderfähig sein, wenn dies explizit zur Umsetzung der gemeindlichen Sanierungsziele erforderlich sei.

Als konkrete Maßnahme packt die Gemeinde den Radweg am südlichen Ortseingang an. Der Weg endet auf Höhe des ehemaligen Eicher-Verwaltungsgebäudes abrupt. Aus Richtung Hohenlinden kommend weist an einer Anschlagtafel ein Schild darauf hin, wobei die Worte „Achtung! ENDE vom RADWEG“ nur noch schwer lesbar sind. Ortsauswärts beim Gebrüder-Eicher-Ring steht auch ein Warnschild: „Achtung! Bürgersteig, Radfahrer absteigen, Unfallgefahr“.

Dieser Weg soll jetzt im Bereich des Rahmenplans öffentlicher Raum umgestaltet werden. Rund 20 000 Euro sind dafür an Kosten angemeldet. „Ich bin optimistisch, dass wir das nächstes Jahr umsetzen können und den Radweg vernünftig weiterführen“, sagte Streu, der zudem ankündigte, dass die endgültigen Ergebnisse des Rahmenplans im Februar vorgestellt werden sollen.

Feckl wollte wissen, ob die Gemeinde für den Ausbau beziehungswiese die Sanierung des Rathauses keine Gelder aus der Städtebauförderung ansetzen könne. „Dafür müsste es ein öffentlich zugängliches Gebäude sein, etwa wenn es eine Begegnungsstätte würde. Aber für eine reine Verwaltung gibt es definitiv keinen Zuschuss“, musste Streu abwinken.

Der Gemeinderat stimmte den genannten Maßnahmen zu. Der dafür erforderliche Eigenanteil wird im Haushalt bereitgestellt.