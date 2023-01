Kiloweise Lebensmittel für die Tafel Erding

Forstern, Pastetten und Buch unterstützen mit Geldspenden

Die Gemeinden Forstern, Pastetten und Buch unterstützen die Tafel Erding. Deren Angebot nutzen knapp 130 Bürger aus den drei Kommunen.

Forstern/Pastetten/Buch – Die Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading hat die Tafel Erding mit einer größeren Sachspende unterstützt. Dafür hatte sie die Gemeinde Forstern vorigen Herbst um eine zweckgebundene Geldspende gebeten, und auch die Nachbargemeinden Pastetten und Buch am Buchrain haben sich daran beteiligt, denn aus allen drei Gemeinden gibt es viele Bürger, die das Angebot der Tafel in Erding nutzen.

Kurz vor Weihnachten wurden die Lebensmittel übergeben. Für 820 Euro hatte Nachbarschaftshilfe-Schatzmeisterin Bettina Konstabel beim örtlichen Edeka- Markt eingekauft – Nudeln, Mehl, Reis, Haferflocken, Dosentomaten und vieles mehr, insgesamt rund 350 Kilo Lebensmittel.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Forstern 500 Euro dafür gespendet. Von Pastetten kamen weitere 700 Euro, und die Gemeinde Buch steuerte 40 Euro bei. Das entspricht in etwa zehn Euro pro Person, die zuletzt von der Tafel in Erding, die von der dortigen Nachbarschaftshilfe betrieben wird, unterstützt wurde. Denn laut deren Zahlen holen sich 52 Forsterner Lebensmittel in Erding, 72 Menschen sind es im Gemeindegebiet Pastetten und vier aus Buch am Buchrain. „Das sind zusammen so viele Menschen, dass wir in der Region eigentlich eine eigene Ausgabestelle aufmachen könnten“, sagt Forsterns Bürgermeister Rainer Streu.

Wie berichtet, hatte sich auch der Schützenverein Eichengrün Karlsdorf der Spende der Gemeinden angeschlossen und ebenfalls 500 Euro zur Verfügung gestellt. Von Forstern gibt’s außerdem im nächsten Jahr je Quartal 200 Euro. „Dank dieser Spenden werden wir die Tafel im nächsten Jahr also laufend, zumindest quartalsmäßig, unterstützen können“, freut sich Schatzmeisterin Konstabel. Sie verrät außerdem, dass dann auch die eine oder andere Dose Katzen- und Hundefutter dabei sein soll. Denn es gebe doch etliche ältere alleinstehende Menschen, für die das Haustier wie Familie sei, die sich das Futter aber oft nicht leisten könnten.

Und Helga Wilms, Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading, hat noch eine andere beeindruckende Zahl parat: Bei einer gemeinsamen Sammelaktion unter dem Motto „Forstern hilft“ – wie berichtet hatten dazu Feuerwehr, Gemeinde, Kindergarten St. Korbinian, Nachbarschaftshilfe und Pfarrei Forstern-Tading im Dezember aufgerufen – war eine ganze Tonne an Sachspenden für die Tafel Erding gespendet worden. „Die Helfer dort waren ganz hin und weg von diesem Ergebnis“, freut sich Wilms.

