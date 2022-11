Aktion in der Ortsmitte und am Ortseingang: 1000 Pflanzen für Forstern

Von: Veronika Macht

Teilen

Fleißige Forsterner Gartler (v. l.): Doris Buchner, Roswitha Riepl, Michael Scherer, Tine Winkler, Ludwig Hiebinger, Katharina Koppert, Thomas Mayer und Christian Schmid sowie Bürgermeister Rainer Streu bei der Pflanzaktion in der Ortsmitte. Weitere Helfer waren Willy Huber, Annemarie und Richard Kinzner sowie Fritz Riepl. © Vroni Macht

Der Gartenbauverein hat mit fleißigen Helfern insgesamt 1080 Sträucher und Bodendecker in der Ortsmitte und am Ortseingang gesetzt.

Forstern – Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege hat in Abstimmung mit der Gemeinde den Kiesplatz in der Ortsmitte und die Gabionenwand am Ortsausgang Richtung Hohenlinden bepflanzt. Insgesamt 1080 Gewächse haben die Ehrenamtlichen an drei Tagen in die Erde gebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Neben Helfern aus dem Verein war auch Landschaftsgärtner Michael Scherer dabei, der die Gartler beraten und tatkräftig unterstützt hat – von der ersten Vermessung über die Auswahl der Pflanzen bis hin zum Einpflanzen. Am Donnerstag wurden die Gewächse mit einem Lastwagen angeliefert: Jeweils acht Exemplare von Felsenbirne, roter Hartriegel, Prager Schneeball, Winter-Schneeball und roter Perückenstrauch, die das große Gesamtbild gestalten. Hinzu kamen als mittelhohe Sträucher je 20 mal gelber und weißer Fünffingerstrauch, rote Sommerspiere sowie Lavendel.

Ortsmitte und Ortseingang: 960 Bodendecker, davon der Großteil Storchschnabel

Bei den Bodendeckern war Durchhaltevermögen gefragt: Hier setzten die Helfer insgesamt 960 Pflanzen – je 120 mal Johanniskraut und Sonnenhut sowie insgesamt 720 Exemplare von Himalaja- und Balkan-Storchschnabel galt es zu verarbeiten.

Die großen Sträucher seien gleich am Donnerstag mit Hilfe eines Baggers eingesetzt worden, berichtete Gartler-Chef Ludwig Hiebinger. Am Freitag waren die kleineren Sträucher an der Reihe, und es wurde der Rindenmulch verteilt, wobei Willy Huber aus Bocköd mit schwerem Gerät geholfen habe. Am Samstag waren die Ehrenamtlichen mit den Bodendeckern beschäftigt.

Zuvor hatten die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs die Pflanzplätze vorbereitet, und die Feuerwehr Forstern half danach beim Angießen. In der Ortsmitte und am Ortseingang wurden jeweils die gleichen Pflanzen verwendet – „für einen gewissen Wiedererkennungswert“, wie Hiebinger erklärte. Er freute sich, dass die Pflanzaktion derart flott und unkompliziert über die Bühne gegangen sei, und erzählte: „Insgesamt 60 Meter haben wir bepflanzt, 23 Meter am Ortseingang und 37 Meter in der Ortsmitte.“ Hinzu kamen noch etliche Narzissenzwiebeln rund um den Eicher-Traktor, der den Ortseingang ziert.

Dank an die Ehrenamtlichen: „Ohne euch wäre das gar nicht möglich“

Ein paar Jahre müsse man nun Geduld haben, bis die Pflanzen sich richtig entwickelt haben und in ihrer vollen (Farben)Pracht zeigen. Wie berichtet, hat die Gemeinde für die Aktion gut 10 000 Euro locker gemacht. Bürgermeister Rainer Streu freute sich am Samstag über das Ergebnis und dankte den Ehrenamtlichen: „Ohne euch wäre das gar nicht möglich.“ Für die Helfer gab es deshalb von der Gemeinde eine Brotzeit spendiert. Auch Landschaftsgärtner Scherer war begeistert: „Es ist toll, dass die Gemeinde das möglich macht.“

An der Gabionen-Lärmschutzwand im Süden von Forstern ersetzen die Sträucher und Bodendecker übrigens die Pflanztröge, in denen bislang unter anderem Thujen wuchsen.

Und in der Ortsmitte beim großen Kiesparkplatz dienen die Gewächse nicht nur einem gewissen Sichtschutz und einer Begrünung der ansonsten kargen Fläche, sondern auch einem weiteren Zweck: Sie versperren mehrere Zufahrten von der Staatsstraße auf den Kiesplatz. Damit kommt die Gemeinde einem Wunsch des Straßenbauamts nach, das aus Gründen der Verkehrssicherheit darum gebeten hatte.