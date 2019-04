14-Jähriger konsumiert Marihuana

14.000 Euro Miete für ein leeres Haus - Jugendhilfeverein verzweifelt: „Treiben uns fast in den Ruin“

In den großen Strom an Flüchtlingen, die ab 2015 in den Landkreis kamen, hatten sich auch viele Jugendliche gemischt. Sie mussten in besonderer Weise betreut werden.