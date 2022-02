Verkehrsüberwacher bedroht

Von: Hans Moritz

Der zornige Zollinger trat das Messgerät um, ehe er floh. © Daniel Reinhardt/dpa

Es hätte bei einer kleineren Strafe wegen zu schnellen Fahrens bleiben können. Doch nach seinem Ausraster droht einem 60-Jährigen ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen.

Forstern - Die Erdinger Polizei teilt mit, dass der Mann aus Zolling (Kreis Freising) am Sonntag gegen 13.30 Uhr von der Kommunalen Verkehrsüberwachung in Forstern geblitzt worden sei. Als der 60-Jährige das bemerkte, hielt er seinen Ford Galaxy an und ging auf den Mitarbeiter los. Er riss die Fahrertüre auf und beleidigte den Verkehrsüberwacher. Zudem drohte er ihm Schläge an. Dem Bedrohten gelang es, den Angreifer abzuwehren und verständigte die Polizei. Im Weggehen trat der Zollinger noch das Messgerät um, ehe er flüchtete.



Die Streife war derweil schon auf dem Weg, als ihr der Galaxy entgegenkam. Die Polizisten stoppten ihn. Der Metallbauer reagierte erneut aggressiv und unkooperativ. Er wurde wegen Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Anlagen angezeigt. ham