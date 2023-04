Rauch in der Villa Wirbelwind: Kinder ganz diszipliniert

Von: Timo Aichele

Das Kinderhaus Villa Wirbelwind in Karlsdorf. © Vroni Macht

Feueralarm in der Vilal Wirbelwind in Karlsdorf: Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Die Mädchen und Buben wussten genau, was zu tun ist.

Karlsdorf – Aufregung kam am Mittwochmorgen in der Villa Wirbelwind in Karlsdorf auf. Gegen 8.30 Uhr ging der Feueralarm, alle Kinder mit ihren Betreuerinnen verließen diszipliniert das Haus. Wegen eines Schmorbrands an einem Wechselrichter im Keller hatte sich Rauchentwickelt. Der Alarm ging los. Schnell räumte die Feuerwehr Forstern das Gebäude.

„Die Kinder haben super reagiert und sind gleich zum richtigen Treffpunkt gelaufen“, erzählt Natalie Sztaf, stellvertretende Leiterin der Villa Wirbelwind. Das sei bei Brandschutzübungen trainiert worden. Erst ging es gemeinsam in den Garten und dann vors Gelände, wo alle etwa eine halbe Stunde ausharrten. „Ein paar Mamas aus dem Ort haben uns Decken gebracht“, berichtet Sztaf.



Das Großaufgebot mit Rettungsdienst und den Wehren Pastetten, Markt Schwaben, Altenerding und Feuerwehr Reithofen-Harthofen hatte nicht viel zu tun.