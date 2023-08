Los geht’s erst, wenn der Helm richtig sitzt

Sicherheitstraining des ADFC

Von Friedbert Holz schließen

Beim Sicherheitstraining des ADFC gab‘s auf Einladung der Nachbarschaftshilfe Forstern-Tading Tipps für Pedelec- und E-Bike-Fahrer.

Forstern – Sie sind sehr gefragt und nicht nur bei älteren Menschen beliebt: Fahrräder mit einem Elektroantrieb und sogenannte Pedelecs. Denn mit ihnen lassen sich größere Steigungen oder längere Fahrstrecken leichter bewältigen, sie sind schneller als herkömmliche Fahrräder. Doch diese neue Form der Mobilität – aufgrund ihres Elektro-Antriebs und der dafür notwendigen Batterie auch schwerer – verlangt eine gewisse Eingewöhnung beim Fahren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat dies erkannt und bietet dazu Fahrtrainings an, wie neulich in Forstern.

Die vier Frauen und zwei Männer drängen sich in den Schatten am Rand des Edeka-Parkplatzes, stehen dort erwartungsvoll mit ihren Rädern beisammen. Die Sonne brennt auf den Asphalt, dort ist ein Parcours aufgebaut. Bunte Plastikkegel markieren eine schmale Gasse, eine Kehre, bilden eine Acht. Noch weiß niemand genau, was das bedeutet, doch Heinz-Joachim Leisten, den sie bald „den Heijo“ nennen dürfen, klärt gleich auf.

Der 66-Jährige ist Trainer beim ADFC, ein erfahrener Radler und Leiter der Radfahrschule beim Kreisverband Erding. „Bevor wir mit dem Training beginnen“, begrüßt er die Teilnehmer-Runde, „wollen wir erst unsere persönliche Ausrüstung sowie die mitgebrachten Räder näher untersuchen“. Es beginnt beim richtigen Sitz des Fahrradhelms, „der hat die wichtigste Schraube fürs Radfahren überhaupt, die hintere Einstellschraube für die richtige Passform des Kopfes“. Also wird geschaut und bei Bedarf neu justiert, bis bei allen der Helm auch wirklich gut sitzt.

Ein weiterer Check gilt Schuhen, „bitte keine Flipflops, und bei Schnürschuhen die Schnürsenkel gut verstauen“, mahnt Leisten.

Am Fahrrad selbst sollten die Bremsen nicht quietschen, der Experte spricht über deren richtiges Einbremsen, zeigt, wie die Stärke der Beläge geprüft werden kann. Die Reifen werden auf Schäden oder mangelndes Profil untersucht, die Höhe des Sattels ist wichtig.

Dann geht’s los: Hajo fährt voraus in eine schmale Gasse, hat kurz davor seine Pedale in die sogenannte 10-Uhr-Stellung gebracht, lässt sein Rad etwas ausrollen und kommt am Bremspunkt durch gezieltes Bremsen sauber zum Stehen. „So habt ihr beim Losfahren, etwa an einer Ampel, sofort wieder die richtige Pedalstellung und könnt flott weg fahren“, erklärt er.

Jetzt ist auch die rüstige Radler-Truppe dran, einer nach dem anderen probiert sich auf dem Parcours. Manch einer fährt sehr sicher, andere wackeln noch etwas und brauchen mehr Übung. „Wenn ihr irgendwo steht und wollt wegfahren, solltet ihr immer zuerst die Bremse halten. Beim Start könnt ihr dann den Sport-Modus wählen, damit ist schnelleres Anfahren leichter, auch wenn ihr euch mal verschaltet habt.“ Leisten spricht immer wieder vorausschauendes Fahren an, flicht zwischendurch lobende Worte in seine Erklärungen ein. Es ist spürbar, wie das Selbstbewusstsein bei den radelnden Damen und Herren langsam steigt, Erfolgserlebnisse stellen sich ein.

+ Sicher mit dem Zweirad unterwegs zu sein, braucht viel Übung. Beim Training des ADFC auf dem Edeka-Parkplatz in Forstern übten die Teilnehmer zum Beispiel das Slalomfahren © J.Dziemballa

Bei der nächsten Übung, dem Durchfahren einer 180-Grad-Kehre, bekommt die Blickrichtung eine elementare Bedeutung. „Schaut erst zum Scheitelpunkt der Kurve, wenn ihr hinein fahrt, und beim Herausfahren auf mich, aber nicht auf den Boden. Denn der Mensch fährt reflexartig immer da hin, wohin er auch schaut.“

Leichter gesagt als getan: So mancher Eleve trifft zwar die Mitte der mit Pylonen ausgesteckten Krümmung, vergisst aber, den Trainer danach anzuschauen – er verlässt als Folge den Parcours tangential. „In der wirklichen Welt wäre das ein Ausflug in die Botanik oder an einen Randstein gewesen“, klärt Leisten auf.

Noch einige weitere Übungen stehen an, etwas das Balancieren des Rads durch eine acht Meter lange und nur 20 Zentimeter enge Gasse, am Boden dargestellt durch zwei parallel liegende Seile. Auch ein Slalom will bewältigt sein, gar nicht so einfach, wenn das Fahrtempo zu hoch ist. „Fahrt lieber in einem kleineren Gang und haltet eure Bremse leicht gezogen, dann geht’s besser“, gibt der Trainer Tipps. Auch bei der Fahrt durch eine am Boden gekennzeichnete Acht hilft ein leichter Druck auf die Bremse.

Nicht nur die am Ende schwitzende Radlerschar hatte Freude an den neu erworbenen Kenntnissen. Auch Rita Neumann, Schriftführerin der Nachbarschaftshilfe Forsten-Tading, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen des Trainings. Der Verein hatte es für Senioren beim ADFC organisiert, der für Mitglieder 15 Euro und für Nichtmitglieder 30 Euro verlangt. Eine gute Investition in die Sicherheit beim Radeln, für sich selbst und auch für andere Verkehrsteilnehmer.