„Lesen ist einfach großartig“: So fördert die Schule Forstern die Lesekompetenz

Forstern– „Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen“, sagte einst Walt Disney. Während für viele Menschen Lesen eines der schönsten Hobbys ist, können in Deutschland einer aktuellen Studie zufolge 6,2 Millionen Erwachsene nicht richtig auf Deutsch lesen und schreiben. Damit das den Schülern der Grund- und Mittelschule Forstern nicht auch so ergeht, ist ein Schwerpunkt im Schulprofil die Stärkung der Lesekompetenz.

Regelmäßige Büchereibesuche und Aktionen zum Tag des Buches

„Uns ist wichtig, dass alle Schüler flüssig lesen können und auch gerne lesen. Dafür gibt es mehrere Bausteine, wie wir dieses Ziel jahresbegleitend umsetzen“, erklärt Schulleiterin Annett Taubert. Dazu gehören regelmäßige Büchereibesuche und Aktionen zum Tag des Buches für Grund- und Mittelschüler ebenso wie in der Grundschule die Initiative FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern). Deren Ziel ist eine systematische Leseförderung auf der Basis von Sachtexten. Die Lehrer absolvieren dafür eine Onlinefortbildung.

Für die Erst- bis Viertklässler kommt auch Antolin zum Einsatz, ein web-basiertes Programm, bei dem die Schüler Bücher lesen, Fragen dazu beantworten und so Punkte sammeln können. Als Belohnung gibt’s Urkunden.

Lesepaten: Kurz vor Halloween lautete das Thema „Hexen, Geister und Gespenster“

Nicht zuletzt sind auch Lesepaten ein Baustein. „Das sind Schülereltern, die viermal im Jahr in die Klassen kommen und aus Büchern zu einem festgelegten Thema vorlesen“, erklärt Taubert.

Kurz vor Halloween lautete das Thema „Hexen, Geister und Gespenster“, das nächste Mal geht’s um Weihnachten. Die passende Lektüre suchen die Paten selbst aus. Von Seiten der Schule betreut Lehrerin Anja Hauberg die Leseprojekte, für die Koordination der Paten ist Schülermama Doreen Link zuständig.

Sie verriet jetzt bei der Vorstellungsrunde der Lesepaten, warum sie selbst so gerne in Büchern schmökert: „Lesen ist einfach großartig!“ Für Taubert schaffen Lesen und Vorlesen zudem eine Atmosphäre der Gemeinschaft: „Sich zusammen einkuscheln und bewusst Zeit miteinander verbringen, das wird manchmal ein bisschen vergessen.“

Mit Bücher reisen - auch in Vergangenheit und Zukunft

Und Eveline Strebel, die keine eigenen Kinder mehr an der Schule hat, aber dennoch Patin ist, erklärte: „Ich habe gar nicht genug Urlaub, um überall dort hin zu reisen, wo ich gern hinreisen würde.“ Durch das Lesen von Büchern könne sie das dennoch tun – sogar in die Vergangenheit oder die Zukunft.

Für „ihre“ Klasse 4b hatte sich Strebel, die den Kindern schon als Drittklässlern vorgelesen hatte, „Hexen hexen“ ausgesucht, ein Kinderbuch des englischen Schriftstellers Roald Dahl von 1983. „Das ist recht schwarzhumorig, aber das kann man Viertklässlern schon zumuten“, so Strebel. Außerdem sollten die Mädchen und Buben mal was anderes erleben – „nicht immer Harry Potter“.

vam