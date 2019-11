Solarstrom vom Kinderhausdach

Einen Beitrag zur Energiewende will die Gemeinde Forstern beim neuen Kinderhaus in Karlsdorf leisten – in Form einer Solaranlage. Die kann entweder in Eigenregie oder in Form einer Bürgergenossenschaft betrieben werden (Symbolbild).

Neue Einrichtung in Karlsdorf

Einen Beitrag zur Energiewende will die Gemeinde Forstern beim neuen Kinderhaus in Karlsdorf leisten – in Form einer Solaranlage. Die kann entweder in Eigenregie oder in Form einer Bürgergenossenschaft betrieben werden.