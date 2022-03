Kein Tempo 30 auf Forsterns Ortsdurchfahrt

Von: Veronika Macht

Abgelehnt wurde der Antrag Forsterns auf Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt, hier am Rathaus. © Foto/Bearbeitung: Vroni Macht

Was wurde aus dem Antrag auf Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt von Forstern? Das war eine von vielen Anfragen, die Rainer Streu in der Bürgerversammlung beantwortete.

Forstern – Auf der Ortsdurchfahrt in Forstern wird es kein Tempo 30 geben. Das Landratsamt hat den neuerlichen Antrag der Gemeinde abgelehnt. Das war eine von vielen Antworten, die Bürgermeister Rainer Streu (AWG) am Samstag in der Bürgerversammlung auf eine ganze Reihe an Fragen gab, welche die Verwaltung vorab erreicht hatten. Diese drehten sich auch ums Parken auf der großen Kiesfläche in der Ortsmitte, um die Kitagebühren oder um den neuen Edeka.

Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt

Bei einem Ortstermin an der Staatsstraße hatte das Landratsamt voriges Jahr bereits signalisiert, dass Tempo 30 dort nicht möglich sei. Trotzdem hatte der Gemeinderat nicht aufgegeben und es im Sommer nochmals mit einem Antrag versucht. Wie berichtet, sollte das Tempolimit nur für einen Teilbereich der Straße gelten, zeitlich beschränkt und zunächst für ein Jahr befristet sein.

„Ich sitze im Rathaus in dem Bereich, wo die meisten Kinder die Straße queren, und mein Schreibtisch wackelt, wenn die 40-Tonner vorbei donnern. Das ist für die Kinder schon bedrohlich auf dem schmalen Gehweg“, sagte Streu in der nur mäßig besuchten Bürgerversammlung in der großen Turnhalle.

Doch das Landratsamt habe den Antrag erneut abgelehnt, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen dies nicht hergeben würden. So liege etwa keine Sondersituation vor, die eine Reduzierung rechtfertigen würde – Kitas und Schule seien zu weit von der Straße entfernt. Streu: „Wir alle hoffen, dass die Bundespolitik jetzt das umsetzt, was immer wieder versprochen wurde, nämlich dass der rechtliche Rahmen so angepasst wird, dass Tempo 30 auch in einem Bereich wie bei uns möglich ist.“

Sanierung der Staatsstraße

Streu berichtete, dass nach Auskunft des Straßenbauamts vor 2024 nicht mit dem Beginn von Planungsmaßnahmen für die Sanierung der Staatsstraße zu rechnen sei. Etwas Gutes habe dies aber auch, meinte er: Die Gemeinde habe eigene Vorstellungen etwa zu Geh- oder Radwegen – und nun genug Zeit, um diese zu planen.

Fahrradwege und Abstandsschilder

Apropos Radwege: Eine Anfrage befasste sich mit der Durchgängigkeit der Fahrradwege, insbesondere im Bereich des Eicher-Museums. Hier sei man im Austausch mit dem Straßenbauamt, in dessen Besitz einige Grundstücke seien. „Wir wollen die Situation verbessern – und sei es nur vorübergehend“, versprach Streu.

Warnschilder, die Autofahrer auf den nötigen Abstand beim Überholen von Radlern hinweisen, hatte Simona Loupal (SPD/parteifrei) schon 2020 nach dem Vorbild Erdings vorgeschlagen. Die Schilder sind auch längst da. Nach der Ablehnung des Antrags auf Tempo 30 sollen sie nun aufgehängt werden.

Parkgebühren in der Ortsmitte

„Warum erhebt die Gemeinde auf der Kiesfläche in der Ortsmitte keine Parkgebühren?“, wollte ein Bürger wissen. „Da müsste man sich zusammen mit der Kirche Gedanken machen, denn die Fläche gehört der Gemeinde nicht komplett“, sagte Streu. Auch bräuchte man die passende Infrastruktur, etwa eine App für digitale Parkscheine, und überwacht werden müsse das Ganze auch. „Ich bin gerne bereit, das umzusetzen, wenn wir in der Verwaltung das notwendige Personal haben“, meinte Streu, der zudem darauf hinwies, dass nicht nur viele Langzeitparker aus der Nachbarschaft die Fläche nutzen würden, sondern auch zahlreiche kommunale Mitarbeiter.

Gemeinderat Erwin Nominacher (SPD) hatte bereits voriges Jahr bei den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, Parkgebühren zu kassieren, anstatt die Grundsteuer anzuheben. Damit stand er im Gremium alleine da, jetzt bekräftigte er seine Haltung. Es dauere sicher noch Jahre, bis sich seitens der Kirche was tue, und ein neues Rathaus sei angesichts der Finanzen auch nicht so bald umsetzbar. In der Zwischenzeit könne man den Platz also ruhig kostenpflichtig machen.

Gebühren für die Kinderbetreuung

„Was macht die Gemeinde, um die Kindergartengebühren zu stabilisieren oder sogar zu senken?“, lautete eine weitere Frage. „Dazu müssten wir sie an einen Träger abgeben“, sagte Streu. Die Kitas in kommunaler Hand zu haben, habe sich jedoch bewährt. Ohne gewisse Preiserhöhungen werde es nicht gehen. Sparen könne man wenn nur am Personal, das aktuell rund 1,4 Millionen Euro jährlich koste. „Dann müssten wir Leute ausstellen, und dann müssen wir in den Randzeiten zumachen“, warnte Streu und sagte: „Senkungen bei den Elternbeiträgen sind da definitiv nicht möglich.“

Neubau des Edeka-Marktes

Auf die Frage nach dem Sachstand zum neuen Edeka sagte Streu, dass man in Verhandlungen sei. Knackpunkt sei der Wunsch der Gemeinde nach einer flächensparenden Bauweise etwa durch Nutzung eines Obergeschosses. „Wir wollen nicht, dass unnötig viel versiegelt wird.“ Eine Tiefgarage sei für Investoren aus wirtschaftlichen Gründen fast immer uninteressant – ein Problem auch beim Pflegezentrum. „Aber alles oberirdisch zu bauen, kann man in der jetzigen Zeit nicht mehr vertreten“, sagte Streu.

vam