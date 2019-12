Sternschnuppe: Gute-Laune- Mitmachmusik im Unterricht

Große Begeisterung in der kleinen Turnhalle der Forsterner Schule: Dort gastierten Margit Sarholz und Werner Meier exklusiv für die Kinder der ersten bis fünften Klassen, um mit ihnen gemeinsam Sternschnuppe-Lieder zu singen.

Forstern – Die originellen szenischen Darbietungen des Duos aus Ottenhofen kamen bestens an. Mit lebhafter Beteiligung verfolgten die Buben und Mädchen das Geschehen, fieberten aufgeregt mit, als ein vorwitziger Gockel Gefahr lief, vom Fuchs verspeist zu werden, und sangen aus voller Kehle bei den Liedern mit.

Musikalisch wanderte man „drunt in der greana Au“, kehrte beim „Bimperlwirt“ ein und unternahm einen Abstecher auf den Hühnerhof. Außerdem wurde eine unternehmungslustige Kuh begleitet. Ja wohin denn? Ins Kino natürlich!

Sternschnuppe: Mitreißende Mitmachmusik in der Schule

Das Gastspiel sei über den persönlichen Kontakt zustande gekommen, erzählte Schulleiterin Annett Taubert auf Nachfrage. Die Lieder seien vor dem krönenden Konzertabschluss mit den Kindern immer wieder im Unterricht gesungen worden. So waren alle bestens vorbereitet. Musik sei ein wichtiger Bestandteil des Forsterner Schulprofils. Sie soll auch in die Familien getragen werden, sagte Taubert. Im Konzert jedenfalls sprang der Funke sofort über. Und so sorgte der Gute-Laune-Vormittag mit fröhlichem Lachen und mitreißender Mitmachmusik für sonnige Stimmung im nebligen Winterwetter.

Vroni Vogel