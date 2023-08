Verwaltung will Verkehrsschau

Von Veronika Macht schließen

Die Gemeinde Forstern steht einem Bürgerantrag, aus dem Hirschbachweg eine Tempo-30-Zone zu machen, positiv gegenüber. Jetzt soll eine Verkehrsschau stattfinden.

Forstern – Der Hirschbachweg in Forstern soll zur Tempo-30-Zone werden. Den entsprechenden Antrag hatte eine Anwohnerin gestellt, und der Gemeinderat steht dem positiv gegenüber.

In der Sitzung erklärte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) die Begründung für den Antrag: Der Hirschbachweg, der an Recyclinghof, altem Feuerwehrhaus und Apotheke vorbeiführt, werde von vielen als Abkürzung genutzt und dort dann auch noch mit hoher Geschwindigkeit gefahren – etwa von Tading runter in den Hauptort. Zwar gibt es dort die Tadinger Straße, die als direkte Verbindung schnurgerade zur Hauptstraße führt. Auf der gilt aber bereits Tempo 30, und das wollen offensichtlich einige Fahrer umgehen.

Ein weiteres Argument der Antragstellerin war, dass vergleichbare Straßen in Forstern bereits als Tempo-30-Zonen ausgewiesen seien.

„Das ist ein Thema, das eigentlich ein Verwaltungsakt wäre“, sagte Streu. Man habe aber durchaus schon Anträge auf Tempo 30 gehabt, bei denen sich der Gemeinderat dagegen ausgesprochen habe. „Deshalb wollten wir die Meinung des Gemeinderats dazu hören“, erklärte Streu, warum das Thema auf der Tagesordnung gelandet ist.

„Vom Zustand der Straße und wie da geparkt wird, macht Tempo 30 auf dem Hirschbachweg absolut Sinn“, sagte auch Georg Els jun. (AWG). Er nutzte die Gelegenheit um anzuregen, wenn ohnehin eine Verkehrsschau geplant sei, auf Höhe der Apotheke einen Spiegel bei der Ausfahrt auf die Hauptstraße zu installieren. Zaun, Hecke, Stromkasten und Verkehrsschild – die Sicht dort sei „extrem bescheiden“. Streu sagte zu, dies prüfen zu lassen.

Mirko Doerk (AWG) fand den Antrag auf Tempo 30 sinnvoll, besonders weil an einer Stelle aus einem Garten derart viel Gebüsch herauswachse, dass man als Fußgänger auf die Straße ausweichen müsse. Dieses Problem bestehe schon länger, merkte Streu an und erklärte, man befinde sich dabei in rechtlicher Auseinandersetzung.

Dem Bürgermeister ein Dorn im Auge sind zudem die auf der Seite von Bauhof und altem Feuerwehrhaus abgestellten Autos ohne Kennzeichen. „Sie wurden von uns alle als Schrottautos bepunktet, und am nächsten Tag war auf einmal alles wieder angemeldet mit Kennzeichen“, berichtete Streu und erklärte, dass dem die Polizei jetzt konsequent nachgehe.

In dem Zusammenhang sagte Gerhard Eicher (CSU), dass auch beim Hirschbachwirt immer wieder Autos in den Grünflächen stehen würden. Und selbst zum Kriegerdenkmal werde reingeparkt. Dieses Problem sprach Streu auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt an. Bei größeren Veranstaltungen im Hirschbachwirt sei der Kirchenparkplatz oftmals frei, dafür werde die Grünfläche rund ums Kriegerdenkmal komplett zugeparkt. „Das interessiert keinen Menschen“, bedauerte der Bürgermeister.

Die Tempo-30-Zone auf dem Hirschbachweg jedenfalls „wollen wir vernünftig machen“, so Streu. Auch, damit es Forstern nicht so ergeht wie anderen Gemeinden, die Tempolimits erlassen haben und dann wieder zurücknehmen mussten – vor rund einem Jahr etwa Ottenhofen und Wörth. Deshalb soll es nun eine Verkehrsschau mit Landratsamt und Polizei geben, in der Streu die Gründe schildern will, aus denen man aus dem Hirschbachweg eine Tempo-30-Zone machen möchte.

In der Zwischenzeit wird für zwei Monate eine Messanlage zur Erhebung von Durchfahrtszahlen und Geschwindigkeiten installiert. „Die wird an ein Verkehrsschild montiert, und wir können damit zählen, wie viele Autos wirklich durchfahren und wie schnell sie sind. Das werden wir als Grundlage für die Verkehrsschau auch brauchen“, meinte Streu, der nicht damit rechnet, dass dieser Termin vor Ende September stattfinden wird.