Das Hilfsnetz spannt sich

Von: Veronika Macht

Die Gemeinde Forstern bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor. Doch der Bereich Flucht und Asyl ist nicht der einzige, den der soziale Ansprechpartner Mathias Weigl bearbeitet (Symbolbild). © BSP/Ukrinform/dpa

Die Gemeinde Forstern bereitet sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor. Doch der Bereich Flucht und Asyl ist nicht der einzige, den der soziale Ansprechpartner Mathias Weigl bearbeitet.

Forstern – In den Asylunterkünften in Forstern leben aktuell 46 Menschen. Auch drei Flüchtlinge aus der Ukraine wurden bereits aufgenommen, berichtete der soziale Ansprechpartner Mathias Weigl im Gemeinderat. Daneben weiß er derzeit von zwei Forsterner Familien, die privat Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben.

Ukraine-Flüchtlinge

In der Hinsicht sei es also noch relativ ruhig. Ganz anders als in Forstinning, wo Weigl ebenfalls als sozialer Ansprechpartner tätig ist – „da überrennen sie uns gerade. Aber wir werden die Situation hier genau beobachten.“ Ein Objekt habe man dem Landratsamt bereits zur Anmietung für Flüchtlinge gemeldet, bei zwei weiteren hätten die Eigentümer kein Interesse gehabt.

Bürgermeister Rainer Streu (AWG) merkte an, dass die Situation insgesamt für die Gemeinde eine große Herausforderung werde: „Die Kinder haben Anspruch auf Schule und Kindergarten. Wir haben ein Kind mit Rollstuhl, da kriege ich echt Bauchweh, wenn ich an unsere Grundschule denke, und die Kindergärten sind rappelvoll.“

Ein Problem sei auch die Sprachbarriere, hier habe aber eine gebürtige Russin bereits beim Dolmetschen geholfen, und eine Frau aus der Ukraine würde ebenfalls unterstützen. „Es spannt sich schon ein Netzwerk auf, was wir auch brauchen“, sagte Weigl. So will man den Asyl-Helferkreis ebenfalls reaktivieren. Er war ab 2015 stark engagiert, die Ehrenamtlichen hätten sich aber seit zwei, drei Jahren zurückgezogen – wegen der Pandemie, aber auch weil die Hilfe nicht mehr nötig gewesen sei, erklärte Weigl: Viele Asylbewerber seien schon seit Jahren hier und hätten sich entsprechend eingelebt.

Asylbewerber

In Forstern hat man also Erfahrung mit Geflüchteten. Seit 2015/16 leben Asylbewerber in einem Privathaus sowie der Containeranlage Am Steinfeld – aktuell insgesamt 46 Menschen, davon 20 Kinder. „Es sind fünf Familien, zwei Alleinerziehende und ansonsten einzelne Frauen und Männer“, erklärte Weigl. Fast alle Mädchen und Buben hätten einen Betreuungs- oder Schulplatz. Weigl lobte dabei die gute Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und mit dem Landkreis, vor allem mit Jugendamt und Asylmanagement, wo man „stets ein offenes Ohr“ habe.

Die Familien kommen aus Nigeria, Tansania, Eritrea und Sierra Leone. In der Unterkunft Am Steinfeld herrsche eine relativ hohe Fluktuation, hier leben Einzelpersonen unter anderem aus Afghanistan, Jordanien, Albanien, Irak, Äthiopien – und auch aus der Ukraine. Drei von ihnen waren dort schon vor der Flüchtlingswelle untergebracht, drei weitere seien jetzt zugewiesen worden. „Das sind Personen Mitte 50, die sich auch gegenseitig viel helfen“, berichtete Weigl.

Zum Asylstatus erklärte er auf Nachfrage aus dem Gremium, dass eine alleinerziehende Mama mit zwei Kindern und eine Frau mit vier Kindern anerkannt seien. „Sie wären berechtigt, eine Wohnung zu suchen, aber das ist chancenlos.“ Der Rest sei noch im Verfahren, teilweise mit Duldung.

Senioren

Das Thema Asyl ist nicht der einzige Bereich, in dem Weigl tätig ist. Zu den Senioren berichtete er, dass man versucht habe, einen neuen Seniorenbeirat zu wählen – wie berichtet bisher vergeblich. „Aber wir probieren es weiter, dass wir wieder ein beratendes Gremium bekommen“, sagte er.

Obdachlosigkeit

Einen akuten Fall von Obdachlosigkeit habe es in Forstern zuletzt nicht gegeben. Wohl aber drei Familien, bei denen dieses Thema immer mal wieder im Raum stehe, unter anderem wegen einer schwierigen finanziellen Situation. Im Herbst komme zudem eine Person nach Forstern zurück, die hier bereits untergebracht war – in der Notunterkunft, die als reine Übergangslösung gedacht ist.

Soziales

Im Bereich Soziales hob Weigl das Projekt „Gemeinsam für Forstern“ hervor. Voriges Jahr konnte zusammen mit der Nachbarschaftshilfe und mit finanzieller Unterstützung des Leserhilfswerks „Licht in die Herzen“ einigen Bürgern unter die Arme gegriffen werden, etwa mit einem Zuschuss zur Kieferorthopädenrechnung oder Essensgutscheinen.

Der Familienstützpunkt unter Leitung von Christina Schultes sei eine wichtige Anlaufstelle, lebe aber von Präsenzangeboten. „Wir wollten zum Beispiel ein Café für Familien mit Kindern installieren, aber dann kam Corona. Das wäre sicher eine Bereicherung für den Ort.“ Das trifft für die Jugendlichen auch auf die „ChillZone“ zu. Der Jugendraum lerne aus den Erfahrungen des Forstinninger „Culture Clubs“, der wiederum von den Ideen aus Forstern profitiere.

