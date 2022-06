Umbau in einen Hort soll keine Luxussanierung werden

Von: Veronika Macht

Der alte Kindergarten Villa Wirbelwind am Franz-Jaksch-Weg in Forstern wird zum Hort umgebaut. © Vroni Macht

Der Umbau des alten Kinderhauses Villa Wirbelwind in einen Hort soll keine Luxussanierung werden. Vielmehr will die Gemeinde Forstern nur anpacken, was wirklich nötig ist. Denn das Gebäude könnte in einigen Jahren anderweitig genutzt werden.

Forstern – Die Maßnahmen halten sich laut Bürgermeister Rainer Streu (AWG) „in Grenzen“. Wie berichtet, sollen die sanitären Anlagen erneuert werden, im Obergeschoss will man Bereiche zum Rückzug schaffen. Streu stellte im Gemeinderat die Arbeiten samt Kostenschätzung vor. Drei Bereiche stechen dabei besonders hervor.

Für die komplett neue Möblierung sind 30 000 Euro veranschlagt. „Wir nehmen keine Möbel aus den Containern mit, denn die jetzigen sind eine Zumutung“, erklärte Streu. Teils stammten die Tische noch von der Erstausstattung der Grundschule im Jahr 1972.

Der Sonnenschutz über dem Glasflur ist seit Jahren defekt. Architekt Michael Jaksch hat hier 32 000 Euro eingeplant – so viel hat die Anlage einst gekostet, und wie teuer eine Reparatur wird, könne er schlecht einschätzen.

Größter Punkt sind die Böden mit 57 500 Euro. Insgesamt geht es um 650 Quadratmeter Linoleum, das teils verfärbt sei, teils hätten sich schwarze Stockflecken gebildet. 14 Jahre ist der Boden alt, Jaksch empfehle eine Kompletterneuerung. Alternativ könne man das Linoleum grundreinigen, neu versiegeln und die Bereiche mit den Stockflecken ersetzen. Streu: „Das würde die Maßnahme deutlich reduzieren.“

Insgesamt geht Jaksch von Kosten in Höhe von gut 281 000 Euro aus, im Haushalt sind 300 000 Euro eingeplant. „Darin nicht enthalten sind eine neue Heizung, eine PV-Anlage, eine Raumluftanlage oder auch LED-Beleuchtung“, erklärte Streu und mahnte, dass für diese Dinge weitere teure Planungen nötig würden – und sehr viel mehr Zeit. Auf Nachfrage von Sebastian Klinger (CSU) meinte er, dass derzeit keine Aussicht auf eine Förderung des Umbaus bestehe. Das Gebäude sei schon zweimal bezuschusst worden – beim Bau und später beim Einbau einer Krippe im Keller.

Mit Blick in die Zukunft erklärte Streu, dass in absehbarer Zeit mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung die Offene Ganztagsschule (OGTS) im Grundschulbereich komme. Sie könnte theoretisch in dem Gebäude entstehen und der Hort, der durch die kostenfreie OGTS wohl kleiner werde, ins Schulhaus umziehen.

Auch gebe es die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen beiden Gebäuden zu schaffen – „aber dann müsste der Weg durchs Schulgelände geschlossen werden“, sagte Streu, der ankündigte, dass man sich zu diesem Thema noch Gedanken machen müsse.

„Es könnte also sein, dass in einigen Jahren wieder umgebaut werden muss, wenn eine andere Nutzung kommt“, schlussfolgerte Franz-Josef Obermaier (AWG) und warf die Frage auf, ob sich da ein teurer Bodenaustausch überhaupt lohne. Das tut er nicht, meinte Klinger und plädierte dafür, den Boden nur zu sanieren. Die Gemeinde solle nur machen, was wirklich sein müsse.

Josef Obermaier (CSU) warnte: „Wir müssen ganz fest auf die Bremse treten, dass uns diese Umbaukosten nicht überrollen.“ Zudem befand er mit Blick auf die noch funkionierende Gasheizung: „Der schlimmste Luxus ist es, etwas rauszuwerfen, was funktioniert. Das ist Geldverschwendung, auch wenn eine andere Heizung ökologisch besser wäre.“

Erwin Nominacher (SPD): sagte ebenfalls, er würde „so eine Luxussanierung zur Zeit nicht befürworten. Die Haustechnik funktioniert, so viele Zuckerl können wir uns nicht leisten“. Thorsten Scharmatinat (Grüne) indes plädierte dafür, den neuen Boden zu opfern, wenn es dort nur um die Kosmetik gehe – und zwar „zugunsten von etwas, das mehr auf die Zukunft ausgerichtet ist“, etwa PV oder Heizung. Gerhard Eicher (CSU) hingegen meinte, diese Dinge könne man auch später noch umsetzen. Man solle das Gebäude Schritt für Schritt anpacken.

Wilhelm Ertl (AWG) betonte, dass im Hort „unzumutbare Zustände für die Kinder“ herrschten. Ziel sollte es deshalb sein, möglichst schnell aus den Containern rauszukommen. Das Gremium sah es genauso und beschloss, nur das Notwendigste zu machen – WCs, Galerie, Möblierung. Die Sanierung von Boden und Sonnenschutz wird geprüft, alles andere liegt vorerst auf Eis.

