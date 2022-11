Hort-Umbau in Forstern: Das lange Warten auf die Regierung

Von: Veronika Macht

Die ehemaligen Räume des Kindergartens werden zum Hort umgebaut. Erneuert werden müssen in dem Zuge auch die Holzterrassen im Garten der Einrichtung. © Vroni Macht

Die Planungen für den Hort-Umbau in Forstern sind fertig. Was fehlt, ist die Förderzusage. Erst wenn die da ist, kann mit der Ausschreibung begonnen werden.

Forstern – 179 000 Euro – so viel sollte der Umbau des ehemaligen Kinderhauses Villa Wirbelwind in Forstern in einen Hort noch Mitte des Jahres kosten. Jetzt geht eine neue Schätzung von 270 000 Euro inklusive behindertengerechter Toilette aus. Loslegen kann die Gemeinde aber trotzdem nicht. Sie wartet seit sieben Monaten auf eine verbindliche Aussage der Regierung von Oberbayern, was die Bezuschussung angeht. Erst dann können die Ausschreibungen starten.

Im Gemeinderat blickte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) zurück, dass bereits voriges Jahr der Beschluss gefasst worden sei, den Planungsauftrag an Architekt Michael Jaksch zu vergeben. Jetzt warte man auf die Rückmeldung der Regierung.

Kämmerer Jochen Goldammer sei jedoch der Überzeugung, „dass wir eine Förderung erhalten müssen. Wir waren damals Vorreiter, hatten sehr früh einen Hort und haben dafür die Container aufgestellt, aber noch nie einen Platz gefördert bekommen“, so Streu. Jetzt schaffe man zwar keine zusätzlichen Plätze, aber „endlich vernünftige Räume, die auf die Kinder zugeschnitten sind“.

Immerhin bestehe nach jüngster Auskunft der Regierung eine Aussicht auf Förderung, „die vielleicht gar nicht so schlecht ist“, meinte Streu. Auf Nachfrage von Maria Feckl (Grüne) zur Förderhöhe erklärte Goldammer, er schätze sie „sehr vorsichtig“ auf rund 60 000 Euro.

Die Planung habe man inzwischen auf den aktuellen Stand gebracht und ein neues Leistungsverzeichnis erstellt. Ergänzt wurde sie um eine behindertengerechte Toilette, wofür eine Wand versetzt und eine Tür vergrößert werden müsse. Dann könne der Hort auch ein Kind mit Behinderung aufnehmen, was aktuell nicht möglich sei.

Größere Umbauten stehen zudem in der Küche an. Sie wird in Edelstahl ausgeführt mit großer Brause sowie Gastrospülmaschine und Thekenbereich, wo die Schüler auch selbst mithelfen können. Rund 16 000 Euro kostet dies. Der WC-Bereich wird auf die Bedürfnisse der Hortkinder zugeschnitten. Außerdem sollen eine Medienecke etwa für Arbeit mit Laptops und Tablets und ein Lesebereich entstehen, jeweils inklusive entsprechender Möblierung.

Auf Nachfrage von Anette Scharmatinat (Grüne) erklärte der Bürgermeister, dass die bisherige Kinderhaus-Ausstattung teils ins neue Kinderhaus in Karlsdorf umgezogen sei. Manches, wie etwa Lagerregale, wurde behalten, anderes aber auch verschenkt.

Erneuert werden müssen auch die beiden Terrassen, die in schlechtem Zustand seien – das Lärchenholz sei durchgefault. Zudem müsse das begrünte Flachdach angeschaut und gepflegt werden, und allein für die Malerarbeiten wird mit 30 000 Euro gerechnet, da das Gebäude seit dem Bau nicht mehr gestrichen wurde. An der Galerie soll es vorerst keine baulichen Änderungen geben. „Sollte sich aber im laufenden Betrieb zeigen, dass der zusätzliche Raum dort geschaffen werden muss, müsste man das in den Ferien anpacken“, sagte Streu.

Seinen Worten zufolge lag die Kostenschätzung im Sommer noch bei 179 000 Euro. Jetzt beträgt sie 250 000 Euro, hinzu kommen 20 000 Euro für das behindertengerechte WC. Eine Steigerung, die Gerhard Eicher (CSU) „extrem“ nannte.

Mit Blick auf Hort-Team und Eltern, die einen Umzug schon herbeisehnen, betonte Streu: „Wir wollen das zügig umsetzen, wir haben jetzt auch die Kapazitäten dazu im Haus.“ Aber wenn es eine Förderung gebe, könne man nicht einfach loslegen, ohne diese in Anspruch zu nehmen, warb er um Verständnis.

