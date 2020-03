Auto gegen Baum: 20-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger aus Forstern erlitten, der am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Staatsstraße 2331 verunglückt ist.

Forstern – Schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger aus Forstern erlitten, der am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Staatsstraße 2331 verunglückt ist. Nach Angaben von Florian Leitner von der Polizei in Erding war der junge Mann von seinem Heimatort in Richtung Hohenlinden unterwegs. „Aus noch nicht geklärter Ursache hat der Fahrer die Kontrolle über seinen Honda Civic verloren und ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er gegen einen Baum prallte.“

Dabei wurde der Forsterner auf Höhe der Preisendorfer Kreuzung im Wrack eingeklemmt. Den Feuerwehren aus Forstern und Markt Schwaben gelang es, den Fahrer zu befreien. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen lieferte ihn der Rettungsdienst ins Klinikum Ebersberg ein.

Forsterns Feuerwehrkommandant Rainer Streu berichtet, dass man zunächst nach Karlsdorf alarmiert worden sei. Gerade noch rechtzeitig sei man dann aber über den korrekten Unfallort informiert worden, sodass Hilfe rasch vor Ort war.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und gewährleisteten den Brandschutz. Der Einsatz war erst gegen 13 Uhr beendet. So lange war die Kreisstraße komplett gesperrt. ham