Wirtschaftsexperte Brossardt: „Fordernder war die Lage noch nie“

Von Veronika Macht schließen

Energiekrise, Arbeitskräftemangel, Inflation: Wirtschaftsexperte Bertram Brossardt spricht in Forstern über die aktuellen Herausforderungen.

Forstern – Einer der führenden Wirtschaftsexperten in den eigenen Reihen – diese Chance nutzte die CSU Forstern und Buch/Pastetten und lud Bertram Brossardt zu einem Diskussionsabend in den Hirschbachwirt ein. Der 62-Jährige ist Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und lange Jahre Mitglied der CSU – inzwischen im Ortsverband Forstern, wo er mit seiner Partnerin lebt.

„Wir sind mitten in der Pandemie zugezogen“, erklärte Brossardt vor rund 40 Interessierten und kündigte gleich mal an: „Ich bin durchaus fähig, Plakate zu kleben. Ich bin es gewöhnt, mich einzubringen, wenn ich Teil einer Gemeinschaft bin.“ Zu seinen Wurzeln bei der CSU verriet er: „Mein geistiger Ziehvater ist Otto Wiesheu. Ich war sein Vorder- und Hintermann, heute ist er mein bester Freund.“

„Perspektiven der bayerischen Wirtschaft“ lautete der Titel der Veranstaltung, in der Brossardt zu einem Rundumschlag über die Situation der Wirtschaft in Bayern und Deutschland ausholte. Teils sprach Brossardt dabei als Geschäftsführer der vbw, teils als CSU-Mitglied. Etwa als er sagte: „Kern unserer Partei ist auch, dass wir die wahren Ökologen sind, denn wir glauben auch immer an die Schöpfung.“

Der vbw sei die Stimme der bayerischen Wirtschaft. „Wir sind das Bindeglied zur bayerischen Staatsregierung, und wir sind Kampforganisation für bayerische Wirtschaftsinteressen in Berlin. Da muss man derzeit besonders genau hinschauen, aus Berlin kommt derzeit nichts Gutes“, sagte der Jurist.

Die aktuelle Lage in Bayern schaue auf den ersten Blick gut aus. „Unsere Wirtschaft ist so stark, dass es selbst in der Krise bei uns noch ziemlich gut klappt. Die Auftragslage ist saugut“, so Brossardt, „aber uns fehlt alles, vom Computerchip bis zum Nagel – und am Ende auch die Arbeitskräfte, um die Aufträge umsetzen zu können“.

Die Inflation, befürchtet er, werde in diesem Jahr noch über zehn Prozent springen. „Unser Lebensstandard wird in den nächsten vier, fünf Jahren sinken.“ Da heiße es durchhalten, dann komme eine dauerhafte Erholung. Die Politik dürfe die Bürger dabei aber nicht belügen.

Jedoch sei es um die Ehrlichkeit auch in der CSU nicht so gut gestellt, warf in der späteren Diskussion ein Zuhörer mit Blick etwa auf den Maskenskandal ein.

Zum Thema Energie sagte Brossardt: „Fordernder und kritischer wie jetzt war die Lage noch nie. Wir stecken in der größten Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir brauchen wirksame Strom- und Gastpreisbremsen, damit wir nicht in eine Rezession fallen.“ Kernkraftwerke dürften nicht stillgelegt werden – die vbw unterstütze die Forderung der CSU, die Laufzeit zu verlängern.

„Die 10H-Regelung ist aus unserer Sicht nicht richtig“, meinte Brossardt, gab aber zu: „Daran bin ich nicht ganz unschuldig. Horst Seehofer hat mich gefragt, ob er es machen soll. Ich hab’ gesagt: Mach es. Das war im Nachhinein ein Fehler.“

Entlastungspakete halte er für richtig, auch wenn es Verbesserungsbedarf gebe. Ob es nicht sinnvoller wäre, stattdessen die Steuern zu senken, wollte ein Zuhörer wissen. „Ja, das wäre der einfachere Weg“, so Brossardt.

Er rief dazu auf, den Optimismus nicht zu verlieren und zusammenzuhalten, „auch wenn in den nächsten Jahren vielleicht der eine oder andere Luxus nicht mehr drin ist“. Dann aber gehe man aus der Krise gestärkt und mit einer modernen Energieversorgung hervor.

CSU-Ortschef Sebastian Klinger forderte, der Mittelstand müsse mehr unterstützt werden. CSU-Gemeinderat Anton Oskar fragte, ob Kurzarbeitergeld noch zeitgemäß sei, damit werde auch Schindluder getrieben. Es habe in der Corona-Zeit vielen Unternehmen geholfen, so Brossardt. „Aber wir werden eine neue Art von Kurzarbeitergeld kreieren, das auf Notfälle ausgerichtet ist.“

Claudia Beil, Landesvorsitzende der Unternehmerfrauen im Handwerk, kritisierte den hohen bürokratischen Aufwand in Bezug auf Flüchtlinge und Arbeit. Kritik an immer mehr Bürokratie äußerte auch ihre Unternehmerfrauen-Kollegin Christine Gruber von der gleichnamigen Bäckerei in St. Wolfgang. Sie monierte zudem zu wenig Unterstützung für Handwerksbetriebe in der Krise.

Da kam auch der Talkshow-Auftritt von Robert Habeck (Grüne) zur Sprache. Brossardt hielt dem Bundeswirtschaftsminister zugute, dass er „an diesem Tag einfach fertig“ war: „Man muss das ein Stück weit zurücknehmen, aber im Kern war es eine eine Missachtung unseres Handwerks.“

Es gebe für jedes Problem eine Hilfsmaßnahme: „Wenn es vorübergehende Probleme sind, kriegen wir die in Bayern gelöst. Aber wo es um strukturelle Probleme geht, die es schon vor Krieg und Corona gab, da werden manche Unternehmen nicht überleben.“ Habeck sei ja durchaus sympathisch, meinte Brossardt. Doch er kündige vieles an, von dem kaum etwas realisiert werde.

Zur Person

Bertram Brossardt ist Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw), des Bayerischen Unternehmensverbands Metall und Elektro e. V. (bayme) und des Verbands der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm). Davor war er im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Er ist zudem unter anderem Mitglied im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit.