Verein plant Häuser-Chronik von Forstern

Viel Neues im Heimatmuseum

Von Veronika Macht schließen

Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Forstern plant eine Häuser-Chronik von Forstern. Im Heimatmuseum gibt es derweil viel Neues zu entdecken.

Forstern – Im Forsterner Heimatmuseum gibt es viel Neues zu entdecken. Eine Ausstellung widmet sich dem Bereich „Arbeiten“, das Museum ist jetzt auch multimedial aufgestellt. Und der betreuende Verein für Gartenbau und Heimatpflege um Vorsitzenden Ludwig Hiebinger hat noch mehr Ideen.

Der neue Teilabschnitt im Heimatmuseum, das sich in den Räumen des Eicher-Museums am südlichen Ortseingang befindet, wurde kürzlich eröffnet: „Handwerk in Forstern – einst und jetzt“. Nun kann man die drei Themenfelder Wohnen, Arbeiten und Leben besichtigen. „Das ist das Grundkonzept, das man in der Zukunft erweitern und neu gestalten kann“, erklärt Hiebinger.

Dem „Wohnen“ widmet sich der Bereich links mit der Läuger-Stube. Das „Leben“ ist mit den Ausstellungen „Heiraten vor 100 Jahren“ und „Forstern feiert“ abgedeckt. Und der Bereich „Arbeiten“ wurde auch schon mit ersten Exponaten bestückt. So finden sich etwa Arbeitsutensilien eines Schusters, allesamt Leihgaben der Forsterner Familie Koppert.

+ Leihgaben der Familie Koppert sind diese Schuster-Utensilien. © Vroni Macht

Deren Schusterei wurde, so ist es im Museum nachzulesen, Anfang der 1940er Jahre von Sebastian Koppert gegründet, anfangs im Kiermeierhaus an der Hauptstraße. Sohn Fritz war noch keine 14 Jahre alt, als er nach Harthofen in die Schusterlehre geschickt wurde. Mit nur 21 Jahren übernahm er nach dem Tod des Vaters die neu gebaute Schusterei. Inzwischen führt Sohn Stefan die Geschäfte, „aber der Senior steht nach wie vor in der Werkstatt – mit über 90 Jahren“, weiß Hiebinger.

Weil es in Forstern viele Zimmereien gibt, ist auch deren Handwerkszeug ausgestellt. Hiebinger hofft zudem auf Exponate der Firma Feckl – etwa Bauteile für Marserkundungen. Bereits zu sehen gibt es indes eine Collage der Molkerei Engelbert Hagg, die sich einst in Forstern befand. Dort wurden auch Käse und Butter hergestellt – erhalten sind noch entsprechende Verpackungen, etwa vom „Hagggold Vollfett-Käse“.

„Bei der Molkerei war auch die Garage für den Millifahrer Georg Huber, genannt ,Kaser Schorsch‘“, erzählt Hiebinger. Als die Molkerei in den 60er Jahren aufhörte, holte Huber mit einem Milchsammelwagen auf eigene Rechnung bei den Bauern die Milch und brachte sie nach Erding. Die Collage aus Verpackungen und Fotos war einst ein Geschenk der Familie an den Kaser Schorsch zu dessen 80. Geburtstag, so Hiebinger.

+ Fotos, Butter- und Käseverpackungen erinnern an die einstige Forsterner Molkerei Engelbert Hagg. © Vroni Macht

Er möchte das Gebäude der ehemaligen Molkerei gern in einem weiteren Projekt genauer unter die Lupe nehmen. Unter dem Motto „Hausgeschichten“ soll eine Häuser-Chronik entstehen. Entwickelt hat sich das Projekt aus der Idee, die Einzelhandelsgeschäfte zu erfassen – „und da gibt es einige in Forstern“, sagt Hiebinger. Roswitha Riepl und Christa Weizenbeck seien hier schon aktiv geworden und hätten einiges gesammelt.

In Absprache mit Bürgermeister Rainer Streu wolle er das Thema noch weiter fassen, berichtet der Vorsitzende. Er sieht die „Hausgeschichten“ als Ergänzung zur Chronik der Gemeinde, denn es gebe diverse Häuser mit speziellen Geschichten, die es wert seien, aufgeschrieben zu werden. Angefangen habe er mit dem Läuger-Haus. Als weitere kann er sich besagte Molkerei oder auch das Reitgartl-Haus vorstellen, quasi die „Keimzelle“ der Eicher-Familie. Vielleicht würden auch die Kirchen eingebaut. „Ich weiß noch nicht genau, welche Häuser wir beleuchten. Das soll sukzessive wachsen und wohl auch nicht in Buchform, sondern mit modernen Medien digital erscheinen“, erklärt Hiebinger. In jedem Fall soll man dabei die Ergänzung zur Chronik spüren können.

Weiter fortgeschritten in der Planung ist eine Foto-Rallye, für die man bereits viele Bilder mit Besonderheiten aus Forstern gesammelt hat. Diese Detailaufnahmen sollen veröffentlicht werden, auf Papier, digital oder per App. „Die Teilnehmer müssen wie bei einer Schnitzeljagd herausfinden, wo die Fotos aufgenommen wurden“, erklärt Hiebinger. Dazu soll es eine Prämierung mit Preisen der örtlichen Geschäftswelt geben – und zwar am Museumstag, der am 22. Oktober geplant ist, um das Museum mal wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Nicht nur die Klassenfotos, die Landkarte mit Hofnamen und die historischen Fotos aus den 50er Jahren werden dann sicherlich genau studiert werden. Auch die neue digitale Tafel, gefördert von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, wird bestimmt ausprobiert. 1000 Fotos kann man darauf bereits betrachten.