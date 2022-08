Vermisste Zena (13) ist wieder da

Was ist mit AmberAlert und ChildRescue Apps in Deutschland?

Warum wird die Suchanzeige nur im Wohnumfeld/regional angezeigt, wenn bekannt ist, dass das Mädchen schon in Frankfurt war. Es kann genauso ein aus Hamburg vermisstes Kind in München gesichtet werden, aber man muss halt wissen, dass dieses Kind gesucht wird.

Deutschland ist ein modernes, fortgeschrittenes und wohlhabendes Land, aber für das Wohl der Kinder wird nichts getan.

Es müsste ein bundesweites, von mir aus ein europaweites System geben, so dass z. Bsp. auf Bahnhöfen auf Anzeigetafeln, wo sonst Werbung läuft, die Vermisstenanzeige gezeigt wird. Auch in den U-Bahnen, S-Bahnen, ÖVM generell. Müsste machbar sein! Aber, wenn nur die Polizei zuständig ist, wird das schwierig.

Hoffe, das Kind kehrt unversehrt zu seiner Familie zurück. Es gibt nichts Schlimmeres als nicht zu wissen, wo das eigene Kind ist.