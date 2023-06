Wärmenetz: Forstern verlängert Bedarfsumfrage

Datenerhebung für ein mögliches Nah- oder Fernwärmenetz

Von Veronika Macht schließen

Die Gemeinde Forstern verlängert die Bürgerumfrage zu einem möglichen Nah- oder Fernwärmenetz.

Forstern – Wie groß ist das Interesse an der Nah- und Fernwärmeversorgung? Das wollte Forstern wissen und hat dafür eine Umfrage gestartet. 102 Bürger hatten mitgemacht und 56 Personen Interesse bekundet. Jetzt soll die Bedarfserhebung verlängert werden.

Im Gemeinderat Ende April hatte Klimaschutz- und Energiereferent Anton Eicher (CSU) die Sorge geäußert, dass die Heizungspläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „uns einen Strich durch die Rechnung machen, da viele Heizquellen, auch Biogasabwärme und Hackschnitzel aus Restholz, auf seiner Abschussliste stehen. Wenn das so durchgeht, können wir das Projekt eigentlich beerdigen.“ Bürgermeister Rainer Streu (AWG) hatte damals erklärt, dass die Umfrage nicht so recht wahrgenommen worden sei. Das Interesse eines Versorgers sei aber nach wie vor da. Streu: „Wir geben nicht auf und planen weiter.“

Das ist in der Zwischenzeit passiert. In der jüngsten Ratssitzung erklärte Streu, dass man sich sich nochmals mit dem Versorger getroffen und vereinbart habe, die Datenerhebung ab Montag, 5. Juni, für weitere vier Wochen laufen zu lassen. Der Versorger habe dort weitere für ihn wichtige Fragen ergänzt. Außerdem wollten laut Streu auch einige Bürger nach Ablauf der Umfragezeit noch mitmachen.

Den Bogen wird es wieder online zum Ausfüllen geben, aber auch in Papierform zum Abholen im Rathaus – diese Variante hätten zuletzt immerhin zwei, drei Bürger genutzt. Bauzaunbanner im Ort sollen für die Teilnahme werben. Am Dienstag, 18. Juli, ist um 19.30 Uhr beim Hirschbachwirt mit dem interessierten Versorger eine Info-Veranstaltung geplant. „Er wird vorstellen, was er schon in anderen Kommunen umgesetzt hat, und auch Genaueres zu den Preisen sagen“, erklärte Streu.