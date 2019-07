Wörl-Gelände als Brummi-Parkplatz: Gemeinde greift durch

Immer öfter parken Lastwagen auf dem Gelände, wo einst der Wörlsaal stand. Das will die Gemeinde Forstern jetzt unterbinden.

Forstern– Im vorigen September waren die Bagger angerollt, kurz darauf war der Wörlsaal dem Erdboden gleich gemacht. Inzwischen ist die riesige Fläche in der Forsterner Ortsmitte zu einem beliebten Parkplatz geworden. Nicht nur für Mitarbeiter und Besucher von Rathaus, Kindergärten, Hort oder Schule. Auch Lastwagenfahrer stellen ihre Brummis gerne auf der Kiesfläche ab.

Wörl-Gelände: „ein schöner Sattelzugparkplatz“

„Am Anfang habe ich noch gelacht, als das da drüben so ein schöner Sattelzugparkplatz geworden ist“, merkte Rainer Streu (AWG) in der Gemeinderatssitzung süffisant an. „Aber mittlerweile hat das solche Dimensionen angenommen, dass es ein echtes Parkplatzproblem auslöst, wenn man in der Früh die Kinder in den Kindergarten bringen will“, meinte der Gemeinderat und Forsterner Feuerwehrkommandant. Er forderte deshalb, dass von Seiten der Verwaltung etwas gegen das Park-Problem unternommen werde.

Bürgermeister Georg Els (AWG) konnte hierzu verkünden, dass die Gemeinde bereits eine verkehrsrechtliche Anordnung für Lkw über 3,5 Tonnen erlassen habe, die auch schon veröffentlicht worden sei. Lediglich die entsprechenden Parkverbotsschilder seien noch nicht da. Diese Anordnung trete am 15. Juli, also kommenden Montag, in Kraft. „Danach kommt noch die Höhenbegrenzung“, berichtete Els.

Kontrolleure überwachen den ruhenden Verkehr

Gerhard Eicher (CSU) merkte dazu an, dass dieses Verbot dann auch überwacht werden müsse. Els erinnerte daran, dass die Gemeinde seit einiger Zeit Mitglied im Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern sei. In diesem Zuge werde nicht nur der fließende, sondern auch der ruhende Verkehr überwacht – laut Gemeinderatsbeschluss in zehn Stunden pro Monat. „Logischerweise wird dann so eine kritische Stelle eher überwacht als ein Siedlungsgebiet“, meinte Els.

„Knöllchen“ mit Lerneffekt

Erwin Nominacher (SPD/Die Grünen) befand, dies sei mal eine sinnvolle Aufgabe, „weil im letzten Jahr haben wir gerade mal 50 Euro Bußgeld aus dem ruhenden Verkehr eingenommen“. Haushaltserhöhungen seien damit freilich nicht drin, sagte Els: „Man wird damit auch in keinster Weise die Ausgaben decken.“ Beim ruhenden Verkehr gehe es eher um einen psychologischen Effekt. „Es sollen ja die Leute geschult und nicht die Einnahmen gesteigert werden“, sagte Herbert Berger (AWG).

