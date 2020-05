Forsterner Schulleiterin fordert: „Gas geben“ bei Digitalisierung

Die Schule in Forstern hängt hinterher, was die digitale Ausstattung angeht. Leiterin Annett Taubert forderte nun im Schulverband, dass Gas gegeben wird, sonst könne nicht lehrplangerecht gearbeitet werden.

VON VRONI VOGEL

Forstern – Die Digitalisierung der Schule in Forstern war ein zentrales Thema in der Schulverbandsversammlung, die wegen Corona zum ersten Mal in der großen Turnhalle abgehalten wurde. Kostenpunkt: rund 200 000 Euro.

Schulleiterin Annett Taubert drängte darauf, dass die geplante digitale Ausstattung zeitnah vervollständigt werde und bat darum, „dass Gas gegeben wird“. Man könne sonst nicht lehrplangerecht arbeiten. Die Ausstattung, darunter Whiteboards, sei nicht nur für die Mittelschule, sondern auch für die Grundschule wichtig.

Die weiterführenden Schulen würden von den Schülern Medienkompetenz erwarten. Seit zwei Jahren sei man daran, dass die Schule digitalisiert werde, habe hierfür ein Konzept erarbeitet und vorgelegt. Mit Blick auf eine drohende Verzögerung sagte die Schulleiterin: „Ich weiß nicht, was ich den Kollegen sagen soll und den Eltern auch nicht.“ Tablet-Koffer hat die Schule bereits bekommen.

Im Gremium war man sich einig, wie wichtig die schulische Digitalisierung gerade in Corona-Zeiten sei. Der Schulverbandsvorsitzende, Forsterns seit gestern nun im Ruhestand befindliche Bürgermeister Georg Els (AWG), verwies auf die Zeitgebundenheit mancher Abläufe und betonte, dass die Fragen der Digitalisierung immer mit der Schulleitung abgesprochen worden seien. Doch die Fördermittel seien erst im vergangenen Sommer freigegeben worden. Ein Ingenieurbüro werde eingeschaltet. Man werde im Frühsommer die Auftragsvergabe auf den Weg bringen, im Herbst nach der Sommerpause sollen voraussichtlich die Installation und die Inbetriebnahme erfolgen, erläuterte Els weiter.

Bürgermeisterin Cornelia Vogelfänger (CSU) informierte die Verbandsräte, dass an ihrer Schule die Digitalisierung bereits erfolgt sei. Man habe kein Ingenieurbüro eingeschaltet, sondern sich vom zuständigen Medienberater des Schulamts, Florian Häusler, Unterstützung geholt. Vogelfänger sah das Problem, dass es wegen der Corona-Krise jetzt sehr schwierig sei, die Geräte zu bekommen, was Els bestätigte.

Der Hohenlindener Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH) unterstrich derweil, dass der Wunsch der Eltern „sehr groß“ sei, „dass wir vorwärts kommen“. Er sprach sich für einen konkreten Zeitplan und eine zügige Umsetzung aus.

Die Verwaltung informierte, dass bei diesem Thema fachliche Hilfe nötig sei, um die Digitalisierung in Forstern passgerecht zu gestalten. Häusler soll eingeschaltet werden.