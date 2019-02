Forsterns Wasser wird doppelt so teuer

Die Gemeinde erhöht ihre Wassergebühr von 55 Cent auf 1,14 Euro. Außerdem wird gerade der Beitritt zum Zweckverband Wasserversorgung Anzing-Forstinning vorbereitet.

Forstern– Die Bürger der Gemeinde Forstern müssen künftig fürs Trinkwasser tiefer in die Tasche greifen. Der Wasserpreis steigt auf 1,14 Euro netto pro Kubikmeter – und damit um mehr als 100 Prozent. Bei einer Gegenstimme von Rosa Lehrer (AWG) wurde die neue Gebühr festgesetzt.

Es war ein regelrechter Preisschock, der die Forsterner Gemeinderäte kurz vor Weihnachten ereilt hat. Nach Jahrzehnten hatte die Gemeinde erstmals wieder ihre Wassergebühren kalkulieren lassen – mit dem Ergebnis, dass der Kubikmeter künftig 1,14 Euro anstatt wie bisher 55 Cent kosten wird.

Rechtsanwältin Anette Freitag von der Kommunalberatung Hurzlmeier aus Straubing hatte die Neukalkulation übernommen und als Berechnungsgrundlage den Zeitraum 2017/18 gewählt. In der Hoffnung, dass der Preis dann weniger stark steige, hatte das Gremium sie beauftragt, dasselbe erneut für die Jahre 2015 bis 2018 zu tun (wir berichteten).

Diesen Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend aufgehoben. Der Grund: Nach Aussage des Bayerischen Gemeindetags sei ein Berechnungszeitraum über vier Jahre nicht möglich, wenn die Gemeinde zum 1. Januar 2020 dem Zweckverband Wasserversorgung Anzing-Forstinning beitreten will. Denn mit dem Beitritt müsse der komplette Verband die Gebühren ohnehin neu kalkulieren.

Mehrere Gemeinderäte monierten, dass ihnen die Fachanwältin im Dezember davon nichts gesagt und das Gremium nicht richtig informiert habe. „Das war nicht optimal“, meinte auch Bürgermeister Georg Els (AWG). Einstimmig fiel der Beschluss, für die Kalkulation den Einjahreszeitraum anzuwenden, wie er bereits berechnet worden sei und zum Preis von 1,14 Euro geführt habe.

Der angesprochene Beitritt zur Wasserversorgung Anzing-Forstinning war noch an anderer Stelle Thema in der Sitzung. Ursprünglich hatte die Gemeinde angepeilt, sich dem Zweckverband zum 1. Januar 2019 anzuschließen. Dieser Termin konnte nicht gehalten werden, erklärte Els. Deshalb war für die Verschiebung um ein Jahr auf den 1. Januar 2020 ein neuer Ratsbeschluss fällig. Bis Jahresmitte soll ein Fusionsvertrag dafür erarbeitet werden.

Laut Gemeindetag wäre dann auch eine einheitliche Gebührenregelung für alle Gemeinden im Zweckverband wünschenswert und die vernünftigste Lösung. Jedoch gebe es durchaus Zweckverbände mit unterschiedlichen Preisregelungen.

Ebenfalls in Vorbereitung für den Beitritt zum Verband wurde beschlossen, das Rohrnetz der Gemeinde überprüfen zu lassen. Der Ist-Zustand wird für Kosten in Höhe von 3850 Euro ermittelt.

Künftig wird zudem per Signalgeber überwacht, ob sich Unbefugte Zutritt zu Hochbehältern oder Brunnenanlagen verschaffen. Dafür gibt die Gemeinde 12.000 Euro aus.