Von Integrationsarbeit bis zur karitativen Hilfe

Vor 60 Jahren wurde der Frauenbund Forstern-Tading gegründet. Von Adventsbasaren, über Bildungs- und Wallfahrten bis hin zu Krankenbesuchen - das ehrenamtliche Engagement der Frauen ist breit gefächert.

Forstern/Tading– Der Katholische Frauenbund Forstern-Tading ist aus dem gesellschaftlichen Leben in und um Forstern nicht mehr wegzudenken. Seit 60 Jahren engagieren sich die Damen auf vielfältige Weise. Am Sonntag wird dieses Jubiläum gefeiert.

Es war der 8. März 1959, ebenfalls ein Sonntag, als 32 Frauen im Café Baumgartner in Forstern zusammenkamen. Pfarrer Stefan Panchyrz hatte zur Versammlung eingeladen, bei der Elisabeth Ammann aus München über die Ziele des katholischen Frauenbunds informierte.

Ihre Schwiegermutter Ellen Ammann hatte unter anderem 1911 den KDFB-Landesverband Bayern gegründet. In den Anfangsjahren bemühte sich der Bund vor allem um Verbesserungen für Heimarbeiterinnen, Dienstbotinnen und Kellnerinnen. „Diese Berufsgruppen zählten zu den eindeutigen Verliererinnen der industriellen Revolution. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag von Beginn an in der Bildung von Frauen“, heißt es dazu auf der Homepage des Landesverbands. „Was damals zu Grunde gelegt wurde, hat bis heute Bedeutung und bringt reiche Frucht“, sagt Jutta Loupal, bis vor einem Jahr Vorsitzende des Frauenbunds Forstern-Tading.

Und so wurde an jenem Sonntag im Jahr 1959 die Gründung eines Zweigvereins der Expositur Reithofen beschlossen. Zur Vorsitzenden wurde Elisabeth Ermer aus Tading bestimmt. Stellvertreterin war Katharina Gaigl aus Forstern, Anna Weitzenbeck aus Reithofen wurde Schatzmeisterin und Katharina Oberhuber aus Harthofen Schriftführerin. Anni Köhler aus Forstern und Kathi Neuhofer aus Karlsdorf sammelten die Beiträge ein.

Dem Protokoll der Gründungsversammlung ist zu entnehmen, dass Pfarrer Panchyrz die Hoffnung hegte, „durch das Gebet und die Mitarbeit der Frauen in seiner schweren und umfangreichen Seelsorgearbeit etwas entlastet“ zu werden.

Wie Ellen Ammann erkannte auch Ermer, dass eine Gemeinschaft für die Frauen in Forstern sehr wertvoll sein dürfte. Damit verbunden ist auch ein Stück Geschichte der Integration von Flüchtlingsfrauen, denn Ermer war auch Flüchtlingsfrau und bemühte sich, diese in die Gemeindearbeit zu integrieren.

Nachdem Ermer 1977 nach kurzer schwerer Krankheit verstorben war, übernahm Fanny Jaksch spontan den Vorsitz – eigentlich nur bis zur nächsten Wahl, doch es wurden 25 Jahre daraus. Zahlreiche Mitstreiterinnen haben seitdem dem Frauenbund die Treue gehalten und sich eingebracht. 2001 wurde Loupal zur Vorsitzenden gewählt, seit einem Jahr übt Maria Feßler dieses Amt aus.

Seit 1981 organisieren die Frauen einen Adventsbasar beziehungsweise -kaffee. Aus dem Erlös der Basare sowie aus dem Verkauf der Palmbuschen an Ostern und der Kräutersträußchen am Frauentag hat der Frauenbund viele karitative Zwecke unterstützt. Auch die Kirchen erhielten für Renovierungen Geld – etwa für die Orgel in Tading oder den Brunnen am Leichenhaus in Forstern. So konnten in den vergangenen 60 Jahren mehr als 150 000 Euro weitergegeben werden.

Aber es wird nicht nur gebetet und gebastelt, auch Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Es finden Bildungs- und Wallfahrten statt, eine Gruppe besucht Kranke, andere gratulieren im Namen der Pfarrei zu runden Geburtstagen. „Alle Aktivitäten waren und sind nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler Frauen möglich“, sagt Loupal und betont, dass der Frauenbund, obwohl er das Wort „katholisch“ im Namen trägt, nicht konfessionell gebunden ist, sondern allen interessierten Frauen jeden Alters offen steht. „Wir wollen daran arbeiten, dass unser Frauenbund lebendig bleibt und vielleicht auch etwas dazu beitragen kann, dass die neu hinzugezogenen Frauen mit ihren Familien sich bei uns wohl fühlen.“

60 Jahre Frauenbund

Forstern-Tading werden am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr mit einer Maiandacht in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Tading gefeiert. Danach findet ein kleiner Stehempfang auf dem Kirchplatz statt.