Frauentag in Tading fast wieder wie in „Vor-Corona-Zeiten“

Von: Veronika Macht

Teilen

In der Tadinger Wallfahrtskirche wird am 15. August Patrozinium gefeiert. Der Festgottesdienst zum Frauentag beginnt um 10.30 Uhr. © Vroni Macht

In der Tadinger Wallfahrtskirche wird am 15. August Patrozinium gefeiert. Der Festgottesdienst zum Frauentag beginnt um 10.30 Uhr.

Tading – Der Frauentag im Pfarrverband Maria Tading knüpft „nahezu nahtlos an die Vor-Corona-Zeit“ an. Wie Anton Grill, Kirchen- und Verbundpfleger des Pfarrverbands Maria Tading, mitteilt, findet der erste Gottesdienst wieder um 8 Uhr statt – „nach alter Tradition insbesondere für die Pfarrgemeinde Buch am Buchrain“. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Kinderchor Buch sowie der Jugendchor Maria Tading unter Leitung von Regina Maier.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Den Festgottesdienst um 10.30 Uhr zelebriert Pfarrer Christoph Stürzer. Mit feierlichen Klängen von Mozart und Hans Berger umrahmen Maier an der Orgel und ihr Kirchenchor Forstern-Tading das Patrozinium, zusätzlich begleitet von einem Orchesterensemble.

Den Abschluss des „Frauadogs“ bildet um 19.30 Uhr eine feierliche Andacht, das sogenannte Tadinger Marienlob. Mit Gebeten und Marien-Chorsätzen aus unterschiedlichen Zeitepochen wird dabei nochmals der Gnadenmutter von Tading gehuldigt. Durch die Andacht führt Pfarrer Stürzer im Zusammenwirken mit Maier und ihrem Tadinger Ensemble.

Nach jedem der beiden Vormittagsgottesdienste werden gesegnete Kräuterbuschen – gebunden von den Frauen des Frauenbunds Forstern-Tading – gegen eine Spende angeboten.

Die Bewirtung findet im Garten am Schützenheim von Edelweiß Tading statt – und zwar heuer auch wieder wie gewohnt, also ohne Vorbestellung oder Reservierung. Ab 9 Uhr gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen, und ab 11.30 Uhr erwartet die Besucher Mittagstisch mit Braten, Grillhendl und Steckerlfisch. Nachmittags dürfen sich die Besucher auf Kaffee und Kuchen freuen. Bei schlechtem Wetter wird in die Bogenhalle ausgewichen.