26 neue Restaurants für Forstern

Von: Henry Dinger

Fleißige (Vogelfutter-)Häuselbauer: Die Forsterner Ferienkinder und Mitglieder des Gartenbauvereins haben gemeinsam die kleinen Holzhütten gebaut, die nun sicher nicht nur im Winter gut besucht sein werden. © Henry Dinger

Mit dem Gartenbauverein haben die Kinder in Forstern Vogelfutterhäuschen gebaut.

Tading – Emsiges Hämmern und Kinderlachen tönt von der Streuobstwiese an der Pfarrer-Riedmaier-Straße in Tading. „Wir bescheren Forsten insgesamt 26 neue Restaurants“, erklärt Vereinschef Ludwig Hiebinger augenzwinkernd. Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Forstern hatte die Ferienkinder gleich an zwei Terminen eingeladen, um gemeinsam Vogelfutterhäuschen zu basteln.

Das bedeutete in der Vorbereitung zunächst viel Arbeit für Hiebinger, denn nach viel Mühe, das benötigte Holz für so viele Häuschen zu organisieren, hatte er nach einer Anleitung des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) den Zuschnitt der Einzelteile übernommen.

Für die 14 Kinder beim ersten sowie die zwölf Mädchen und Buben beim zweiten Programmtag hieß es dann Zusammenbauen, was das Zeug hält. Das hielt auch manchmal nicht, denn die Holzverarbeitung hat nun mal auch Tücken, die es zu überwinden galt. Wenn es schwierig wurde, waren die Erwachsenen freilich mit Rat und Tat zur Stelle. Neben Ludwig Hiebinger unterstützte ein halbes Dutzend Helfer aus dem Gartenbauverein die Aktion.

Der Nachwuchs war mit viel Fleiß bei der Sache, denn jeder durfte sein Vogelhäuschen dann auch mit nach Hause nehmen und dort noch weiter gestalten. Und wie in jedem Jahr lockte nach dem Basteln noch eine Brotzeit alle zusammen an den Tisch.

Der Gartenbauverein macht seit vielen Jahren beim Ferienprogramm mit. Die Angebote drehen sich dabei stets ums Thema Garten und Natur – so wurden schon Kräuterpyramiden, Gartenstecker und Ohrenwuzler-Häuser gebastelt.