Gartenbauverein plant Übersicht über Forsterns Obstbäume

Von: Veronika Macht

Der Gartenbauverein Forstern will dieses Jahr die gemeindlichen Obstbäume und deren Sorten erfassen. Davon sollen am Ende auch die Bürger profitieren - dank der Aktion „Gelbes Band“. © Gartenbauverein

Forstern – Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Forstern war im vergangenen Jahr überaus aktiv. 19 Veranstaltungen und Aktionen fanden statt. Und auch für heuer haben sich die Gartler einiges vorgenommen.

Größer angelegte Projekte werden die Häuser-Chronik (wir berichteten) und ein Obstbaum-Kataster. „Wir versuchen, alle Obstbäume in der Gemeinde zu katalogisieren“, erklärt Vorsitzender Ludwig Hiebinger im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Eicher-Siedlung, Am Alten Brunnen oder in der Kiesgrube gebe es Obstbäume, „die wir in den Plan eintragen und herausfinden wollen, welche Sorten es sind“. Herauskommen soll eine Übersicht über die Obstbäume der Gemeinde, die man für die künftige Pflege nutzen will.

Auch sollen diese Bäume mit dem „Gelben Band“ versehen werden. Bei dieser Ernteaktion gegen Lebensmittelverschwendung werden Obstbäume, an denen man sich kostenlos und ohne Rücksprache bedienen darf, markiert. Die Premiere voriges Jahr sei sehr erfolgreich gewesen, so Hiebinger: „Auf der Streuobstwiese ist bei weitem nicht mehr so viel Obst verfault. Da ist schon was weggegangen.“

Daneben beteiligen sich die Forsterner Gartler auch an einem Fotowettbewerb von Landratsamt sowie Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, bei dem der schönste Baum im Landkreis gesucht wird. Die Kriterien dafür stehen laut Hiebinger noch nicht fest. Man könne aber schon Fotos einreichen – auch mehrere, die etwa den Lieblingsbaum zu verschiedenen Jahreszeiten zeigen.

Geplant sind in diesem Sommer außerdem wieder die Teilnahme am gemeindlichen Ferienprogramm und die Springkrautaktion.

Letzteres ist ein Klassiker im Jahreskalender der Gartler, ebenso wie die Pflanzentauschbörse, die 2022 nach der Corona-Pause wieder zweimal am alten Feuerwehrhaus stattfinden konnte. Heuer wurde auch schon getauscht – dieses Mal am neuen Gerätehaus beim Jubiläum der Feuerwehr.

Der Blühwiese am Maibaum hat man voriges Jahr mit neuem Samen und abgemagertem Boden eine weitere Chance gegeben, „in der Hoffnung, dass es besser wird“. Doch zu viel altes Samengut im Boden habe zu Unkrautwucherungen geführt. Da wieder ein Maibaum aufgestellt wurde, liegt das Projekt auf Eis. Stattdessen kann man sich vorstellen, Blühinseln anzulegen.

Weitere Aktivitäten des 118 Mitglieder starken Vereins waren der Ausflug ins Waldviertel zur Mohnblüte, ein Sommerfest zum 30-jährigen Bestehen, Kinderbasteln beim Ferienprogramm und ein Vortag über Kürbis. Auch die Kopfweiden am Hirschbach wurden geschnitten, wobei sich diese laut Hiebinger „teilweise ihrem Lebensende nähern“. Stehen bleiben sollen die Bäume trotzdem – als Nistplätze für Insekten oder Fledermäuse.

Wie berichtet, haben die Gartler im Spätherbst zudem am Kiesparkplatz in der Ortsmitte und im Bereich der Lärmschutzwand am südlichen Ortseingang Stauden und andere Gewächse gesetzt. „Jetzt sind wir gespannt, wie sich das entwickelt“, sagt Hiebinger.

Alle diese Aktivitäten präsentierte der Vorsitzende kürzlich auch in der Jahreshauptversammlung seines Vereins im Eicher-Museum – und zwar mithilfe des neuen Touchscreens, den die Gemeinde fürs Museum angeschafft hat. Dort gibt es, wie berichtet, ebenfalls einige Neuerungen, etwa zum Thema Arbeiten in Forstern.

Abgerundet wurde die Versammlung durch einen bebilderten Vortrag von Richard Straub zum Thema „Heimat – Garten“ über die Pflanzen- und vor allem die Vogelwelt. Der Referent hatte laut Hiebinger auf ein Honorar dafür verzichtet. Stattdessen haben die Mitglieder für den Landesbund für Vogelschutz gesammelt – 144 Euro seien so zusammengekommen.