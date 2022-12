420 Weihnachtstüten für Forsterns Senioren

Von: Veronika Macht

Teilen

Im Tütenmeer: die Schüler der OGTS Forstern mit (hinten, v, l.) Bürgermeister Rainer Streu, Hausmeister Stefan Wunderlich sowie Dominik Rehbein, Suzanna Sllamniku und Daniela Kölbl von der OGTS. © Vroni Macht

Über eine Aufmerksamkeit der Gemeinde durften sich dieser Tage Forsterns Senioren freuen: Sie bekamen Tüten mit allerlei Leckereien aus der Region, die ihnen die Weihnachtszeit versüßen sollen.

Forstern – Emsiges Treiben herrschte dazu am Dienstagvormittag in der kleinen Turnhalle der Grund- und Mittelschule. Im Hintergrund ließ Weihnachtsmusik, als die Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsschule (OGTS) unter der Leitung von Erzieher Dominik Rehbein insgesamt 420 Tüten für die rund 620 Senioren über 65 Jahren in der Gemeinde Forstern packten – für Ehepaare zum Beispiel wurden die Leckereien in eine gemeinsame Tüte gesteckt.

„Alles, was sich da drin befindet, kommt aus der Region“, erklärte Bürgermeister Rainer Streu. So fanden die Forsterner Senioren darin Honig aus Bocköd, ein Brot von Martin’s Backstube, gebacken mit Mehl aus der Region, eine Kochsalami aus Schweinefleisch der Familie Obermaier aus Brand, Kartoffeln vom Zieglerhof in Karlsdorf und Waffeln mit Schokolade von der Drax Mühle. Dazu gab’s ein Anschreiben vom Bürgermeister und eine Weihnachtsgeschichte von Kabarettist Toni Lauerer.

Erstmals gepackt wurden in Forstern solche Weihnachtstüten im Corona-Winter 2020 – damals als Ersatz für die bis dahin jährlich stattfindende Seniorenweihnacht. Jetzt will man das Konzept beibehalten, auch weil man so alle Senioren erreiche. Verteilt wurden die Tüten von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, von Freiwlligen aus dem Jugendtreff und von Mitarbeitern der Verwaltung.

vam