Wieder ein FSJler für Forstern

Von: Veronika Macht

Die Gemeinde Forstern beteiligt sich erneut an den Kosten für den Freiwilligendienst im örtlichen Sportverein (Symbolbild). © Uwe Anspach/dpa

Die Gemeinde Forstern beteiligt sich erneut an den Kosten für den Freiwilligendienst im örtlichen Sportverein.

Forstern – Auch ab September gibt es beim FC Forstern wieder einen jungen Mann, der dort sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Dieses Angebot gab es erstmals im Jahr 2014/15. Seitdem haben mehrere FSJler in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt. Die Gemeinde beteiligt sich erneut an den Kosten – und sie wird den Freiwilligen auch wieder selbst einsetzen. Im Haushalt des laufenden Jahres sind finanzielle Mittel dafür eingestellt.

Beantragt hat der FC Forstern eine Übernahme von 5610 Euro – das sind die voraussichtlichen kompletten Kosten. 2022 hatte die Gemeinde 2700 Euro übernommen. Wie Streu erklärte, waren die FSJler bisher neben ihren Aktivitäten für den Sportverein an vier Tagen pro Woche jeweils von 12 bis 14 Uhr in der Mittagsbetreuung eingesetzt. Sie halfen bei der Hausaufgabenbetreuung oder der Ausgabe des Mittagessens. Dieses Einsatzgebiet in der „Mitti“ ist weiterhin vorgesehen, und zwar montags bis donnerstags. Wobei Streu betonte, dass es „kein wildes Ausleihen“ des FSJlers sei, sondern die Einsätze im Kooperationsvertrag geregelt seien. Demnach dürfte der Freiwillige nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung ausnahmsweise auch im Hort und als Schulweghelfer unterstützen, wenn wirklich Not am Mann ist.

Kämmerer Jochen Goldammer hatte aufgrund des Einsatzumfangs für die Gemeinde einen Zuschuss über 4000 Euro vorgeschlagen. „Für uns ist das toll, und auch nach Rückmeldung der Mittagsbetreuung kommt es super gut an, wenn da ein junger Kerl dabei ist“, so Streu.

„Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das mit dem FSJler super funktioniert hat und eine tolle Sache war“, meinte Georg Els jun. (AWG), der selbst Funktionär beim FC Forstern ist. Auch Maria Feckl (Grüne) befand: „Das ist absolut unterstützenswürdig.“ Es bringe einen Vorteil für die Gemeinde und den Sportverein, aber auch für die Freiwilligen selbst. Ihnen die Chance geben, sich zu engagieren – „das eine ist unheimliche Bereicherung für die Personen selber“.

Das konnte Annette Scharmatinat (Grüne) aus eigener Erfahrung bestätigen: Ihr Sohn Johannes war 2014/15 der erste FSJler in Forstern, sein Bruder Benjamin tat es ihm 2016/17 gleich. „Das ist eine gute Sache“, so Scharmatinat. Das Gremium sah es genauso – und stimmte dem Zuschuss zu. VRONI MACHT