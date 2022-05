Anhebung der Gebühren für Kita und Hort: „Keine Willkür, sondern notwendig“

Von: Veronika Macht

Die Kinderbetreuung in Forstern wird teurer. Die Gebühren steigen leicht.

Die Gemeinde Forstern hebt die Gebühren für die Betreuung in den Kinderhäusern und im Hort an.

Forstern – Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Forstern steigen. 2016 hatte der Gemeinderat beschlossen, sie jedes Jahr leicht anzuheben, auch wenn man sich daran nicht immer gehalten hat. Jetzt will man diesen Weg aber konsequent weitergehen. Das Defizit wird trotzdem hoch bleiben.

Wie berichtet, hat der Verlust für die Kinderhäuser und den Hort im vorigen Jahr 953 000 Euro betragen. Rund 50 000 Euro weniger als im Jahr davor, aber immer noch fast eine Million Euro, „die alle Forsterner Bürger, die hier Einkommensteueranteile abliefern, bezahlen, damit die Kinder gut betreut werden“, sagte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) im Gemeinderat: „Das ist eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft.“

Lagen die laufenden Ausgaben – darunter der Großteil fürs Personal – 2021 noch bei 2,25 Millionen Euro, geht Jochen Goldammer davon aus, dass sie im nächsten Jahr auf 2,5 Millionen Euro anwachsen werden: „Es stehen zwei Tarifrunden an, dazu kommen steigende Energiekosten“, erklärte der Kämmerer. „Aber das kann ja nicht allein die Gemeinde tragen“, warf Sebastian Klinger (CSU) ein. Genau deshalb stehe man jetzt wieder vor einer Gebührenerhöhung, so Streu.

Kinderbetreuung in Forstern: Kämmerei schlägt Gebührenerhöhung um 20 Prozent vor

Wie schon im Kindertageseinrichtungenausschuss vor einer Woche, stellte Streu erneut die aktuellen Zahlen aus den Häusern vor – Anstellungsschlüssel, Belegung, Defizite. Auch informierte er den Gemeinderat über Anregungen der Eltern, die zur Ausschusssitzung eingegangen waren.

Damit man das auffange, was jetzt an Mehrbelastung anstehe, und angelehnt ans Konsolidierungskonzept hatte Goldammer eine Erhöhung um 20 Prozent vorgeschlagen. Wie berichtet, war das dem Ausschuss zu viel. Er hatte die Verwaltung beauftragt, ein Konzept mit sechs bis acht Prozent auszuarbeiten. Dabei sollten die Kosten in den höheren Buchungsgruppen, die jetzt schon stärker finanziell belastet seien, im Bereich von sechs Prozent steigen, die in den niedrigeren Kategorien um acht Prozent.

So ergab sich im Kindergarten für die geringste Buchungsgruppe von vier bis fünf Stunden ein monatlicher Beitrag von 165 Euro (+ 12 €), für neun bis zehn Stunden steigt die Gebühr um 19 auf 337 Euro. In der Krippe belässt man bis zu vier Stunden bei 200 Euro, verlangt für vier bis fünf Stunden aber künftig 256 Euro (+ 19 €) und für neun bis zehn Stunden 516 Euro (+ 29 €). Und im Hort sollen drei bis vier Stunden 149 Euro (+ 11 €) und neun bis zehn Stunden 387 Euro (+ 21 €) kosten. Abziehen müsse man in den Kitas noch die 100 Euro Beitragszuschuss von der Regierung.

Kinderbetreuung in Forstern: Die meisten buchen für vier bis sechs Stunden

Auf Nachfrage von Gerhard Eicher (CSU) erklärte Streu, dass im nächsten Jahr beide Kinderhäuser voll belegt seien. In welcher Kategorie sich der Großteil der Kinder jedoch wiederfinden werde, könne man noch nicht sagen. Grundsätzlich würden die ganz hohen Buchungszeiten eher abnehmen, das Gros bewege sich im Bereich von vier bis sechs Stunden.

Mehrere Räte äußerten Verständnis für die Eltern, welche die steigenden Kosten kritisieren. „Aber wir leben nicht im Ich, sondern im Wir. Und dieses Wir, das sind wir alle miteinander, das Defizit trägt die ganze Kommune“, sagte Franz-Josef Obermaier (AWG). Die Eltern müssten zudem verstehen, dass die Allgemeinheit dadurch auf andere Dinge in der Gemeinde verzichte, denn das Defizit könne man auch anderweitig investieren. Die Erhöhung sei „keine Willkür, sondern notwendig, wenn wir die Qualität unserer Einrichtungen beibehalten wollen“.

Mit dieser Argumentation tat sich Thorsten Scharmatinat (Grüne) schwer. Familien seien ohnehin schon finanziell gebeutelt. Und als die Anhebung der Gewerbesteuer im Gremium thematisiert wurde, sei dazu ein klares Nein gekommen. „Da war von einem Wir nichts zu spüren“, so Scharmatinat.

Anhebung der Betreuungsgebühren um sechs bis acht Prozent: „Guter Kompromiss“

Markus Fritsch (AWG) nannte die vorgeschlagenen Kosten einen guten Kompromiss: „Kontinuierlich moderat die Gebühren zu erhöhen, das ist ein Weg, den wir unbedingt beibehalten sollten.“ Wilhelm Ertl (AWG) meinte, wenn man jetzt nicht erhöhe, sei es „unfair den künftigen Eltern gegenüber, bei denen wir dann in zwei, drei Jahren kräftig erhöhen müssen“. Auch Georg Els jun. (AWG) plädierte für eine „moderate Anhebung, aber in linearer Fortschreibung, um nicht in einigen Jahren wieder einen großen Sprung machen zu müssen“.

So sah es auch Eicher, der feststellte: „Wir kommen nicht drum herum, und die Gemeinde hat auch noch andere Aufgaben, die anstehen.“ Josef Obermaier (CSU) gab zu bedenken, dass die Erhöhung nur ein kleiner Schritt sei, um das Defizit zumindest etwas abzufedern. Steigen werde es trotzdem. Auch Streu meinte, man fange letztlich wohl nur das ab, was an Personalkosten dazu komme. Tatsächlich mache die Steigerung im Jahr nur rund 20 000 Euro aus.

