Weitere Büros unterm Forsterner Rathausdach?

Von: Veronika Macht

Das Forsterner Rathaus wird noch einige Jahre Sitz der Verwaltung sein, bis irgendwann ein Neubau realisiert werden kann. Nun wird überlegt, im Dachgeschoss Platz für weitere Büros zu schaffen. © Vroni Macht

Keine Dämmung, zu wenig Platz: Mit einem Ausbau des Dachgeschosses könnte die Gemeinde Forstern gleich zwei Probleme auf einmal lösen.

Forstern – Der Wunsch nach einem Rathaus-Neubau ist in Forstern aufgrund klammer Kasse in weitere Ferne gerückt. Doch in der Verwaltung besteht akuter Platzbedarf. Außerdem ist das Gebäude nicht gedämmt, auch nicht Dach und oberste Geschossdecke. In der Gemeinde wird jetzt überlegt, ob man nicht beide Probleme mit einer Maßnahme lösen könnte: durch einen Ausbau des Dachgeschosses.

Das Forsterner Rathaus „ist nicht mehr das ansehnlichste Gebäude, wenn man durch den Ort fährt“. Das findet der Gemeinderat und hat deshalb beschlossen, das Gebäude „etwas aufzuhübschen“, wie es Bürgermeister Rainer Streu (AWG) in der Sitzung formulierte: Fassade, Fenster und Fensterläden sollen einen neuen Anstrich bekommen, dazu will man das marode Dach anpacken, wo es ab und zu reintropft.

Im Zuge dieser Überlegungen entstand die Idee, sich die energetische Situation allgemein anzuschauen. Das hat Max Gärtner getan. Er ist der neue Bautechniker im Rathaus und hat das Gebäude genau unter die Lupe genommen. Die Grundlagen dafür stammen aus einem Beratungsbericht des Instituts für Energietechnik (IfE) aus dem Jahr 2017.

Gasverbrauch des Forsterner Rathauses von zuletzt 83 530 Kilowattstunden

Demzufolge werden als mögliche Maßnahmen für eine energetische Sanierung die Dämmung der obersten Geschossdecke (Dachboden), einer Wandfläche im Dachgeschoss und der Außenwände sowie die Erneuerung von Fenstern und Türen vorgeschlagen.

Zuletzt habe das Rathaus 83 530 Kilowattstunden (kWh) Gas verbraucht. Der Rahmenvertrag, der bis Ende 2024 läuft, schreibt heuer einen Arbeitspreis von 4,99 Cent fest. Er sinkt 2023 auf 2,99 Cent und im Folgejahr auf 2,44 Cent – wobei niemand wisse, wie sich die Lage noch entwickle, gab Streu zu bedenken.

Basierend darauf hat Gärtner berechnet, wie viel man durch besagte Maßnahmen sparen könnte. Setze man sie alle um, seien es 43 435 kWh – das entspreche 52 Prozent und beim jetzigen Gaspreis rund 2700 Euro netto.

Um zu sparen, müsste die Gemeinde jedoch erst investieren. Die Erneuerung von 27 Fenstern würde grob und großzügig geschätzt um die 50 000 Euro kosten. Das wäre aber nur effektiv, wenn man zugleich die Fassade dämmt. Hier geht der Bautechniker von einer Fläche von 490 Quadratmetern aus. Je nach Dämmmaterial – Styropor, Mineral- oder Holzwolle – würden 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter fällig, also insgesamt bis zu 98 000 Euro.

Für die Dämmung der obersten Geschossdecke setzt Gärtner maximal 20 000 Euro an. Insgesamt würden sich Kosten für die energetische Sanierung von grob geschätzt 180 000 Euro ergeben.

Energetische Sanierung des Forsterner Rathauses: Wie schaut die Nachnutzung aus?

„Meiner Meinung nach liegt das größte Einsparpotenzial in der Dämmung der obersten Geschossdecke. Aber da stellt sich die Frage, wie die zukünftige Nutzung des Rathauses aussieht“, sagte Gärtner, der das Haus ein „schönes, gut geplantes und erhaltenswertes Gebäude“ nannte. Zu klärende Fragen seien auch die mangelnde Barrierefreiheit (Stichwort Aufzug), der künftige Platzbedarf und der Brandschutz – einen zweiten direkten Fluchtweg gibt es bekanntlich nicht.

Eine Alternative wäre es, den Dachboden auszubauen und das Dach zu erneuern. Dort gebe es bereits ein kleines Archiv, aber durch einen Ausbau könnte Platz für weitere Büros auf mehr als 200 Quadratmetern entstehen. Dies sei eine Alternative zu An- oder Neubau, plädierte Streu dafür: „Denn ob wir in absehbarer Zeit einen Neubau realisieren können? Da bin ich skeptisch, aber wir sind am Limit mit dem Platz für die Mitarbeiter.“ Maria Feckl (Grüne) hielt diese Lösung ebenfalls für richtig, betonte aber, dass man Barrierefreiheit und Brandschutz endlich angehen müsse.

Stefan Ganghofer (CSU) sah im undichten Dach das dringendste Problem, ebenso wie Georg Els jun. (AWG): „Was ist kurzfristig unbedingt nötig, um den Bestand zu erhalten? Das sollten wir umsetzen und zugleich zeitnah überlegen, wie man weiter macht.“ Dabei müsse man auch eine langfristige Nachnutzung im Blick haben.

Laut Streu kostet es um die 1500 Euro, das Dach dicht zu machen. Das sei überschaubar. Doch anstatt gleich weitere Maßnahmen anzugehen, solle man überlegen, ob und wie der Dachboden ausgebaut werden könne. „Vier bis sechs zusätzliche Büros, das ist eine Perspektive für die Verwaltung“, meinte Streu. So sah es auch der Rest des Gremiums.

Die Verwaltung wird die notwendigen Maßnahmen für eine kurzfristige Dachsanierung einleiten und weitere Informationen für einen möglichen Ausbau einholen, beispielsweise zur Statik der Zwischendecken oder zu einem Aufzug.

vam