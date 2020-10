Gewaltfreie Kommunikation mit der Giraffensprache

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein fester Bestandteil im Schulprofil der Grund- und Mittelschule Forstern. Jetzt haben sich die Lehrkräfte weitergebildet.

Forstern/Buchbach – Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein fester Bestandteil im Schulprofil der Grund- und Mittelschule Forstern. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird jedes Jahr einzelnen Klassen ermöglicht, dieses Projekt ein Schuljahr lang begleitend durchzuführen. Aus den erfolgreichen Erfahrungen der vergangenen Jahre konnte die Schule bereits sehr positive Ergebnisse fürs Schulklima erzielen.

Aus diesem Grund haben sich nun Lehrkräfte der Grund- und Mittelschulen Forstern und Buchbach (Kreis Mühldorf) gemeinsam in Gewaltfreier Kommunikation fortgebildet. Simon Dörr ist seit gut einem Jahr Rektor der Schule in Buchbach und war zuvor Konrektor in Forstern. Dort hat er schon mit seiner Klasse an der Gewaltfreien Kommunikation gearbeitet, und von dort hat er die Idee der GFK mit nach Buchbach gebracht. Forsterns Rektorin Annett Taubert arbeitet an ihrer Schule schon seit drei Jahren mit dem Modell.

Streits und Konflikte konstruktiv beenden

Beiden Schulleitern ist es sehr wichtig, dass möglichst viele Kollegen dieses Modell kennen lernen. Deshalb bildeten sich einige Kehrkräfte aus beiden Kollegien nun an zwei Wochenenden zum Thema Gewaltfreie Kommunikation fort. Aus Forstern waren dies neben Taubert auch Konrektor Andreas Preuschl, Monika Obermeyer, Magdalena Wiedemann, Xenia Adamkiewicz und Sozialpädagogin Rebecca Hofmaier.

Mit der GFK eröffnete der amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg eine Möglichkeit, in Konflikten eine respektvolle Verbindung zu Menschen zu halten und einen Streit konstruktiv zu beenden. Der Schlüssel dazu ist die gegenseitige Wertschätzung. In den nächsten Schuljahren wollen beide Schulen gemeinsam mit Coach Peter Baum ihre Schüler zu dieser Haltung hinführen.

Giraffe ist Symbolfigur der Methode

Die Giraffe ist in der GFK und somit auch in den beiden Schulen die Symbolfigur der Methode. „Sie ist das Landtier mit dem größten Herzen und soll uns durch die besondere Sprache, die sie transportiert, helfen, unsere Gefühle und Bedürfnisse klar auszusprechen und damit die Kommunikation zu unseren Mitmenschen zu verbessern“, teilt die Schule Forstern in einer Presseerklärung mit. Eine Giraffe schimpfe nicht und klage nicht an, sie beobachte, beschreibe und bitte. „Somit gelingt es uns immer besser, Kommunikationsmauern zu überqueren.“

Am Mittwoch, 28. Oktober, bieten beide Schulen in Kooperation übrigens den ersten Online-Elternabend zur Gewaltfreien Kommunikation an. Ziel sei es, auch den Eltern die Haltung, die diesem Modell zu Grunde liegt, näher zu bringen. Beide Schulleiter freuen sich über eine zahlreiche Teilnahme.

Alle Infos zur GFK in Forstern stehen auch auf der Homepage www.gms-forstern.de.

