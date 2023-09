Forstern will „maximale Ausbeute“ bei der Glasfaser

Von: Veronika Macht

Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0: Die Gemeinde Forstern will davon profitieren.

Forstern – Die Bundesregierung will den Ausbau der digitalen Infrastruktur weiter fördern und Netze aufbauen, „die auch den künftigen Anforderungen an die mobile Gigabit-Gesellschaft gerecht werden“. So steht es in der Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0. Davon will auch Forstern profitieren.

Im Gemeinderat berichtete Bürgermeister Rainer Streu (AWG), dass beim jüngsten Förderverfahren alle Bereiche, die bereits mit mehr als 30 Mbit versorgt waren, nicht gefördert ausgebaut werden konnten. Deshalb habe ein Großteil vom Hauptort, darunter das Gewerbegebiet, aber auch Preisendorf keine Glasfaser bekommen. „Wir wollen jetzt eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen und schauen, welche Gebiete das genau sind“, erklärte Streu.

Dafür braucht’s ein Büro. Zuletzt hat IK-T das Verfahren in Forstern begleitet, und Breitbandpatin Gerlinde Wimmer würde empfehlen, wieder das Unternehmen zu wählen. Die Förderzusage über 50 000 Euro für die Beratung sei da, laut Streu wird sie zu 100 Prozent gefördert.

Das Angebot der Firma IK-T umfasst zwei Module. Zum einen geht es unter anderem um eine Markterkundung, zum anderen um Unterstützung bei der Antragsstellung für einen vorläufigen Zuwendungsbescheid und gegebenenfalls für eine Kofinanzierung des Landes. „Damit wir nicht nur erforschen, was wir irgendwo noch an weißen oder grauen Flecken haben, sondern dass wir auch einen Dienstleister für den Ausbau suchen“, erklärte Streu.

Zusammen habe IK-T diese Arbeiten für 21 700 Euro angeboten, damit könne man im vereinfachten Vergabeverfahren vergeben. „Wir sind es allen Bürgern schuldig, dass wir maximale Ausbeute in allen Bereichen sicherstellen“, meinte Streu und holte ein Meinungsbild ein. „Machen“, lautete ein Einwurf, der Beschluss fiel einstimmig.

Dazu nimmt die Gemeinde auch juristische Unterstützung zur Umsetzung des Förderverfahrens in Anspruch. Diese rechtliche Begleitung bietet IK-T ebenfalls an. Unter anderem wird eine Rechtsanwaltskanzlei zur Unterstützung bei der Kommunikation mit Projektträgern oder bei juristischen Verfahrensfragen eingebunden.

