Grenzsteine voller Geschichte

Gut 80 Interessierte nahmen an einer Grenzsteinwanderung von Archäologischem Verein Erding und Heimatverein Isen teil.

Hohenlinden/Erding/Forstern – Eine Wanderung zum Thema Grenzen und auch über (Landkreis)Grenzen hinweg bot der Archäologische Verein Erding (AVE) gemeinsam mit dem Arbeitskreis für Heimatpflege und Kultur des Marktes Isen an. Von Hohenlinden im Kreis Ebersberg ging es ins Erdinger Land bis ins Kreilinger Holz und wieder zurück.

82 Interessierte nahmen an der Wanderung teil, berichtet Harald Krause, Archäologe und Leiter des Museums Erding. Gemeinsam mit der bei Lengdorf aufgewachsenen Historikerin Dorothea Hutterer von der LMU München leitete er die Tour, in der es neben Grenzsteinen und Grenzverläufen auch um die Schlacht von Hohenlinden, um Keltenschanzen und Wölbäcker ging. Es war bereits die elfte Wanderung entlang der Grenze der ehemaligen Herrschaft Burgrain, das bis zur Säkularisation ab Ende 1802 als Exklave des Hochstifts Freising ein geistliches Territorium war.

+ Begrüßten die Teilnehmer der Wanderung: Harald Krause und Dorothea Hutterer (v. r.). © Johannes Dziemballa

„Entlang der Ostgrenze des insgesamt lediglich zehn auf fünf Kilometer umfassenden ehemaligen Herrschaftsgebiets sind bis heute die meisten Grenzsteine erhalten“, ist auf den Handzetteln mit Kartenausschnitt und Erläuterungen zu lesen, die an die Mitwanderer verteilt wurden. In besagtem Gebiet seien nachweislich bis in die frühe Neuzeit hinein regelmäßig die Grenzsteine erneuert worden, um Streitigkeiten mit der angrenzenden Grafschaft Haag beizulegen. Anders verhalte es sich an der Westgrenze zu den bayerischen Landgerichten Erding und (Markt) Schwaben: Eine Erneuerung der Grenzsäulen aufgrund von Streitigkeiten sei dort weit weniger dokumentiert.

Ausgehend von Rathausplatz und Kirche in Hohenlinden, machte sich die Wandergruppe auf den Weg zum ersten Stopp: Am Denkmal zur Schlacht von Hohenlinden berichtete Martin Hubner, 2. Vorsitzender des Vereins „Hohenlinden 2000“, über die Schlacht am 3. Dezember 1800.

In Kronacker, der ältesten nachweisbaren Siedlung im Bereich Forstern-Hohenlinden-Haag, besuchte man die Kirche. Sie trägt noch Spuren der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Frankreich und Österreich mit den verbündeten Bayern und gehört heute zum Pfarrverband Maria Tading.

+ Das Herrschaftsgebiets Burgrain zeigt diese Planzeichnung aus dem Jahr 1528. Die Darstellung ist „gesüdet“, daher der Hinweis „Mittag“ in der Mitte oben. © Johannes Dziemballa

Im Kreilinger Holz, zwischen Kronacker und Brand, ging Krause auf die Archäologie ein. Dort befindet sich an einem leichten Hang eine Viereck- oder Keltenschanze. Auch etliche lang gestreckte, wellenförmige Wölbäckerstrukturen gibt es zu entdecken – das sind Hochäcker oder Ackerhochbeete, die bis ins Mittelalter hinein entstanden und „eine weit verbreitete Form der Ackerbodenbereitung“ darstellten.

Dort, im Wald, begegneten den Wanderern auch die ersten steinernen Grenzmarken. Dabei nahm Hutterer deren Bedeutung und Entstehungsgeschichte mit Archivquellen und Altkarten in den Blick. Die Teilnehmer erfuhren, dass diese Marken an der Westgrenze häufig die Inschrift „KW“ für „Kurfürstlicher Wald“ beziehungsweise „Königlicher Wald“ tragen. Sie seien noch heute gültige Forstgrenzen. Weit seltener seien diejenigen Grenzsteine aus Tuffstein, welche rund 1,20 Meter aus dem Boden ragen und an ihrem charakteristischen Rundkopf leicht erkennbar sind. „Da sie schon in der Grenzbeschreibung von 1614 aufgelistet sind, also über 400 Jahre an ihrem Platz stehen, haben sie durch Wettereinflüsse stark gelitten, und ihre Inschriften sind stark verwittert.“

Der annähernde Verlauf der Westgrenze lässt sich durch Grenzsteine ebenso nachvollziehen wie durch Grenzbeschreibungen, Altkarten und den Urkataster. Die kartografische Darstellung von 1528 verweise auf eine Grenzführung, die Hohenlinden, Kronacker und Neuharting außerhalb der Herrschaft Burgrain verortet. Klarer werde die genaue Grenze erst mit Blick auf das Urkataster und die deutliche Bezeichnung „BVR“ neben einigen Grenzsteinen. Dieser vermerke aber weniger Grenzsteine als in der Beschreibung von 1614 genannt werden, „und noch sind nicht alle Lücken gefüllt“. Das Raumwissen verschwinde also über die Jahrhunderte hinweg.

Durch die Mittbacher Au und die Motocross-Strecke im Norden Hohenlindens kehrte die Gruppe nach knapp zehn Kilometern und rund vier Stunden dorthin zurück.