Schule Forstern: Leck in den Heizungsrohren

Von: Veronika Macht

Ein Leck in den Heizungsrohren der Forsterner Schule macht Probleme. Derzeit sind Elektroheizungen im Einsatz. © Vroni Macht

Forstern – Ein „ziemlich massives Problem“ mit den Heizungsrohren besteht derzeit in der Grund- und Mittelschule Forstern. Darüber informierte Bürgermeister Rainer Streu (AWG) den Gemeinderat am Dienstagabend in der Sitzung.

Festgestellt habe man dies vorige Woche. „Wir dachten eigentlich, dass ein Druckbehälter ein Problem mit einem Ventil hat“, erklärte Streu. Der Heizungsmonteur habe aber festgestellt, dass nicht das Ventil Probleme mache, „sondern wir verlieren Heizungswasser – in der Stunde 300 bis 400 Liter“. Dies betreffe einen Bereich der Mittelschule mit Mensa der Offenen Ganztagsschule sowie drei Klassenzimmern. Man habe deshalb nun Elektroheizungen mit Zeitschaltuhren aufgestellt, die nachts ab- und in der Früh wieder einschalten, um die Räume entsprechend zu temperieren.

Um die kaputten Rohre zu reparieren, habe man sich die alten Baupläne angeschaut, „und wir mussten feststellen, dass man früher unter der Bodenplatte die Rohre verlegt und einfach drüber betoniert hat. Da liegen die Eisenrohre ohne Isolierung einfach drin.“ Vermutlich bestehe das Leck an einem Bogen, und eine Ortungsfirma habe es auf den Eingangsbereich eingrenzen können. „Das nimmt man jetzt auch wahr, denn dort hat sich der Natursteinboden dunkel gefärbt“, erläuterte Streu.

Inzwischen habe auch schon eine Feuchtemessung stattgefunden, und ein Probeloch sei gebohrt worden. Zudem habe die Gemeinde den Schaden bereits bei der Versicherung angezeigt. Diese habe ihr Okay gegeben, sodass in den anstehenden Faschingsferien ab kommendem Montag der Boden aufgebrochen werden soll.

Gleichzeitig, so Streu weiter, habe man festgestellt, dass es auch beim Verbrenner ein Problem gebe, das wohl in Zusammenhang mit dem Leck stehe. „Vermutlich dadurch, dass der immer wieder leer gepumpt hat, ist viel Luft reingekommen in die Kessel. Deshalb ist da jetzt anscheinend Rost drin, und es gibt auch erste Undichtigkeiten“, erklärte der Bürgermeister und meinte, das Leck bestehe wohl nicht erst seit ein paar Tagen, sondern vermutlich schon seit einigen Wochen. „Das kann eine größere Geschichte werden. Schauen wir mal, was uns erwartet“, sagte Streu zur Dimension der Reparaturarbeiten.

vam