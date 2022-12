Grundschule Forstern ist jetzt Sport-Grundschule

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Urkunde nahm Forsterns Rektorin Annett Taubert von Kultusminister Michael Piazolo (r.) und dem Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbands, Jörg Ammon, entgegen. © Tobias Hase/stmuk

Als eine von 37 in Oberbayern wurde die Grundschule Forstern als Sport-Grundschule ausgezeichnet. Für die Jahrgangsstufe 1 gibt‘s deshalb eine zusätzliche Sportstunde.

Forstern – Sportliche Aktivitäten und gesunde Ernährung sind seit Jahren wichtige Bausteine im Schulprofil der Grundschule Forstern. Für diese Bemühungen durfte Rektorin Annett Taubert kürzlich im Namen der Schulfamilie in Neubiberg von Kultusminister Michael Piazolo und dem Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbands, Jörg Ammon, die Urkunde für das Profil „Fit und gesund – wir sind Sport-Grundschule“ entgegennehmen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Einer Pressemitteilung zufolge wurden insgesamt 37 neue Sport-Grundschulen in Oberbayern – im Landkreis Erding neben Forstern auch die Grundschulen Fraunberg, Moosinning und Taufkirchen – „für ihr außergewöhnliches Engagement sowie ihre Kreativität in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung“ gewürdigt. Für ihre Schule nennt Taubert hier den jährlich stattfindenden Schwimmunterricht in den 3. und 4. Klassen sowie das Eislaufen. Eine wichtige Jahresaktivität sei auch das Programm „Lauf dich fit“, und die Zusammenarbeit mit den Vereinen der Gemeinde sei ebenfalls ein Baustein.

„Nachdem die Corona-Lage uns nicht mehr zwingt, Kontakte derart einzuschränken, möchten wir dieses Schuljahr die Kooperation mit dem Sportverein neu aufleben lassen“, so Taubert: Die Kinder sollen durch Schnupperstunden verschiedenen Sportarten kennenlernen und Lust bekommen, wieder mehr an sportlichen Aktivitäten auch in ihrer Freizeit teilzunehmen. Aus all diesen Gründen habe man sich für das Profil als Sport-Grundschule beworben.

Laut Piazolo ist es ein „Modell mit echtem Mehrwert“, denn mit der Auszeichnung ist verbunden, dass die Schule bereits seit Schuljahresbeginn in der Jahrgangsstufe 1 eine zusätzliche Sportstunde erhalten hat. Die ersten Klassen haben jetzt also ganzjährig drei Sportstunden. Zudem gibt es 1000 Euro für die Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten: „Die Schule wird hiermit die Pausenkisten ergänzen und zusätzliche Kleingeräte für den Sportunterricht erwerben.“

Ein Türschild verweist künftig im Eingangsbereich der Schule auf das Profil. Dadurch „sehen wir eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit“, erklärt Taubert. Es gebe der Schule zugleich eine hohe Motivation, in den Bereichen „Sportliche Bewegung“ und „Gesunde Ernährung“ weiterhin neue Ideen für die Schüler einzubringen.

vam