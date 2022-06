Unbekannte beschimpft und bedrängt körperlich beeinträchtigte Frau

Von: Veronika Macht

Eine Frau aus Forstern wurde von einer Unbekannten beschimpft und bedrängt, weil sie aus gesundheitlichen Gründen beim Einkaufen ihr Auto kurz vor dem Supermarkteingang geparkt hatte. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) © Friso Gentsch

Eine Frau aus Forstern wurde von einer Unbekannten beschimpft und bedrängt, weil sie aus gesundheitlichen Gründen kurz vor dem Eingang eines Geschäfts geparkt hatte, um ihre Einkäufe einzuladen.

Forstern/Haag - Eine Unbekannte hat am Donnerstag, 9. Juni, eine 30-Jährige aus Forstern bedrängt. Die Polizeistation Haag in Oberbayern berichtet, dass die Forsternerin gegen 14.10 Uhr aus gesundheitlichen Gründen kurzzeitig zum Beladen ihrer Einkäufe ihren Daimler Chrysler Cherokee quer vor dem Eingang eines Verbrauchermarkts an der Gerberstraße in Haag abgestellt hatte.

„Plötzlich kam eine andere Pkw-Fahrerin auf sie zu und beschwerte sich bei der 30-Jährigen sehr unfreundlich und sehr offensiv, warum sie vor dem Eingang des Verbrauchermarktes parken würde und nicht auf dem Behindertenparkplatz“, schreibt die Polizei. Dies sei der Frau aus Forstern jedoch nicht möglich gewesen, da sie keinen Behindertenparkausweis besitze.

So saß sie in ihrem verriegelten Auto, während die andere Frau erfolglos versuchte, die Tür zu öffnen. Dabei forderte sie die 30-Jährige lautstark auf, das Auto zu öffnen, und beschimpfte sie. Zeugen, die dies beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haag, Tel. (0 80 72) 91 82-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

